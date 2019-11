Nå står nok en lastebil bom fast her….

Lange køer og omkjøring må til igjen fredag morgen – fordi enda en lastebil har kila seg fast.

Gangbrua på Linnestad skal på plass igjen, etter at en lastebil kjørte i brua og skada den såpass at den måtte rives. Les mer om det i disse ReAvisa-sakene.

Fredag morgen 1. november gikk en lastebil oppi elementene som er satt opp i arbeidet med ei ny gangbru.

Feil eller manglende skilting av høyde?

Ifølge politiet på stedet er det feil eller manglende skilting av høyde, så lastebilsjåføren har prøvd å snike seg under i god tro.

Byggeleder for Statens vegvesen, Terje Bergan, forteller at det vil komme manuell dirigering for lastebiler på stedet fram til rette skilting er på plass.

Foreløpig må alle trafikanter kjøre om Heianveien, Ramnesveien og Brårveien.

Byggeleder bekrefter at elementet som nå ligger tvers over veien naturlig nok er noe lavere enn det brua blir, når jobben er ferdig.

Ikke personskade

Fra operasjonssentralen for Politiet i Sør-Øst får ReAvisa opplyst at det ikke er meldt om noen personskader.

Det skal også være mindre materielle skader, og snakk om lav fart da uhellet inntraff.

Det blir opprettet sak.

