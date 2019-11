Nå skal «Heiaveien» få tilbake sitt rette navn

Vi er kjent for en skikkelig heia-kultur i Re, men det får da være grenser. Veier trenger ikke bytte navn av den grunn?

Det var for ei ukes tid siden at ReAvisa fikk tips om «skriveleifen» på et veinavnsskilt på toppen av skiltet i krysset Ramnesveien – Heianveien, rett sør for Ramnes kirke.

Det står vitterlig «Heiaveien». Uten N.

Ting tar tid

ReAvisa-tipseren forteller at han sa ifra om feilen for ett par år siden, men ingenting har skjedd.

Lokalavisa tok saken videre med skiltavdelingen i Statens vegvesen.

Etter noen mailer att og fram, med bilder av skiltet fra ReAvisa, pluss en purring på hva som skjer, har vi fått denne tilbakemeldingen i dag, fredag 1. november:

– Bestilling er sendt entreprenør, de bytter skilt så fort dette kommer fra leverandør, skriver Rune Thorvaldsen i Statens vegvesen til ReAvisa.

Heia, heia!

Så da får vi bare heie fram leverandør, entreprenør og vegvesen.

Sånn at Heianveien får tilbake sitt rette navn – også vestfra, fra Ramnesveien.

