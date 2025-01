Har bestemt seg: Vil både beholde og legge ned

Disse har flertallet i Tønsberg kommunestyre bak seg og nå er de enig: Solerød skole vil de ikke legge ned, men Fon barnehage vil de legge ned.

Før jul ble det løfta noen forslag til strukturendringer for skole og barnehage i storkommunen vår. To forslag berørte Re, der Solerød skole nok en gang ble foreslått på kuttlista. Fon barnehage ble for første gang foreslått nedlagt.

Lokalavisa møter Jill Eirin Undem (H), Bent Moldvær (FrP), Ole Dølvik (KrF) og Håvar Bettum (V) utafor Solerød skole torsdag formiddag 30. januar 2025. Partiene ved makta i Tønsberg har kommet fram til enighet i saken om barnehage- og skolestruktur, som endelig skal avgjøres i kommunestyremøtet på tampen av februar:

Jubel og fortvilelse

Solerød skole vil de beholde, med de samme argumentene som kommer fram i administrasjonens likelydende forslag. Mens Fon barnehage vil de stenge, også med mange av de samme argumentene som i administrasjonens forslag.

– Og da blir det sånn, da? Når dere har blitt enige og bestemt dere?

– Ja, det blir vel det, da – på godt og vondt, sier Jill Eirin Undem (H), vel vitende om at de fire partiene ved posisjonen i Tønsberg kommune har flertallet bak seg.

Og vel vitende om at nyheten vil bli tatt i mot med jubel og fortvilelse – på godt og vondt.

Kampklare foninger

Jubel i Undrumsdal, og fortvilelse i Fon. Der har FAU ved Fon barnehage varsla at de vil kjempe for barnehagens framtid. Det er skrivi et brev fra FAU til våre folkevalgte, der bygdefolket kan skrive under til støtte før det sendes til samtlige lokalpolitikere.

FAU inviterer også alle folkevalgte til en samling rundt bålet, med mulighet til en prat med foreldre i barnehagen og andre foninger, tirsdag 11. februar 2025.

Men sånn som saken står nå, idet posisjonen møter ReAvisa, må det utbrytere til for å snu flertallet for å legge ned Fon barnehage.

– Det er jo synd for Fon

– Det er jo sånn da, at vi skal spare noen og tredve millioner kroner på oppvekstfeltet – og da har vi valget mellom å kutte i struktur eller kutte i bemanning. Vi vil ikke kutte i bemanning, da står vi igjen med ett valg: Kutte i struktur.

– Men det er viktig å få fram at vi vil beholde bygningsmasse og uteareal i kommunalt eie, som en møteplass og felles arena for bygda, forteller Høyre-representanten Jill Eirin Undem som snakker på vegne av hele posisjonen.

– Det er jo veldig synd for Fon: Skole, sjukehjem, og nå barnehage, som forsvinner. Men det blir færre og færre barn. Det kan bli mindre attraktivt å flytte til Fon, men ja – noen vanskelige valg må vi ta, sier Håvar Bettum (V).

Slipper kutt i de andre barnehagene

Ole Døvik (KrF) viser til at det ikke ventes noen stor vekst i Fon, verken administrasjonen i kommunen eller den politiske posisjonen har store trua på den store utviklinga i barnetall i Fon.

Barnehagen har slitt med rekruttering av ansatte, det har også vært vanskelig å få tak i vikarer ved sjukdom. – Da frykter vi at vi kan risikere å bryte lovverket, forteller Jill Eirin Undem (H).

– Det er alltid vondt å legge ned noe, men vi må ta noen grep, sier Bent Molvær (FrP). – Dette sparer kommunen for 4,4 millioner kroner, det er penger vi slipper å spare inn på de andre barnehagene.

Frykten for sammenslåing slår til

Når det gjelder rekruttering, poengterer FAU ved Fon barnehage i sitt brev som skal sendes alle folkevalgte at det er like langt til Fon som fra Fon: «Det sies at det er kort vei fra Fon til Brekkeåsen og Revetal, men det argumenteres samtidig med at det er vanskelig med vikarer fordi det er så langt til Fon».

«Sist vi sjekka var det like langt til og fra Fon. Nå har dere sjansen til å ta et valg som påvirker bygda vår enten i negativ eller positiv retning. Du har sjansen til å vise at du bryr deg også om oss i utkanten av kommunen, lengst unna sentrum!», skriver FAU til politikerne.

De viser videre til mange tomme løfter ved sammenslåinga av Re og Tønsberg: «Så sto det også: det ble også lovet at dagens barnehage og skolestruktur skulle opprettholdes. Vær så snill og benytt muligheten til å holde det siste løftet deres!!!»

«Det var jo nettopp dette mange Re-folk var redde for at skulle skje! En nedprioritering av tilbudene utenfor sentrum, og at vi på bygda blir overflødig», skriver FAU ved Fon barnehage.

Fon-barna kan flyttes i samla flokk

Posisjonspartienes representanter viser til at det er restkapasitet i de andre barnehagene i Re. Og det er plass til samtlige barn som i dag går i Fon barnehage i Brekkeåsen barnehage, så barna ikke trenger å splittes opp på flere barnehager hvis det ikke ønskes.

– Hvor mange barn kan det bli i Fon, før de må splittes på flere andre barnehager?

– Det veit vi ikke. Men det blir neppe et problem, har vi fått til svar fra administrasjonen, sier Jill Eirin Undem (H).

Kartlegge potensialet for etterbruk

Forsikring om at Fon-barn kan flyttes i samla flokk til en annen barnehage, pluss at bygningsmasse og uteområder fortsatt blir i kommunalt eie til bruk av bygdefolket, er de to viktigste grunnene til at posisjonen kan gå for nedleggelse.

– Men en tidligere skole, nå barnehage, med stor plass inne og ute, hva skal dette brukes til når det ikke lenger er noen daglig drift der? Det kan vel ikke forsvares å ha det fortsatt i kommunalt eie, hvis det ikke blir brukt nok?

– Nei, det er et godt spørsmål. Det må være forsvarlig, derfor må det nå kartlegges hvilket potensiale det er for etterbruk, sier Bent Molvær (FrP).

– Kanskje en privat barnehage?

– Folk i Fon må spille inn hva de vil bruke lokalene og uteområdet til. Det skal ikke vi si noe om nå, det må være opp til foningene sjøl. Vi ønsker bare å legge til rette for fortsatt bruk i bygda, hva veit ikke vi.

– I innspillene har det blitt løfta at barnehagen er et viktig samlingspunkt, så det tar vi på alvor, sier Jill Eirin Undem (H).

– Kanskje kommer det en privat barnehage? Det kan jo skje, sier Håvar Bettum (V).

Åpner for et privat initiativ?

– Vi sier bare noe om kommunale barnehager, det mener vi det ikke er grunnlag for lenger i Fon, når vi har ledig kapasitet i andre barnehager. Men noen vil kanskje etablere en privat barnehage?, sier Jill Eirin Undem (H) med hele posisjonen ved FrP, KrF og Venstre i ryggen.

Og med det spørsmålet hengende i lufta, som en lissepasning til det private initiativ, går posisjonspolitikerne ei tid i møte der foningene vil gjøre alt de kan for å få de til å ombestemme seg.

I Undrumsdal vil mange senke skuldrene og puste lettet ut. Nok en gang blir ikke en nedleggingstrua skole – gang på gang – lagt ned, likevel.

Har trua på vekst i Undrumsdal

– Det er unaturlig for oss å nå skulle gå inn for nedleggelse av en skole i et område vi har bestilt en mulighetsstudie for. Vi må først se hva den bringer til torgs, forteller Jill Eirin om Undrumsdal og Solerød skole.

– Her kan det fort bli en videre utvikling med flere boliger, skal det bygges i Tønsberg, så er dette et område å se på, skyter Bent Molvær (FrP) inn.

Mange i Undrumsdal har reagert på elevtall-prognosene som saken baseres på, at de er for svake.

Fin opptakt til mulighetsstudien

– Ut ifra det vi veit nå, så stemmer nok prognosene. Men vi kan jo legge til rette for mer vekst, med ny jernbanestasjon rett borti gata, for eksempel, viser Bent Molvær (FrP) til. – Og da kan tallene som vi nå baserer alt på bli feil, det er helt klart en mulighet.

– Dette, å beholde Solerød, er en veldig fin opptakt til mulighetsstudien, sier Ole Døvik (KrF).

– Det kan vise seg at det blir vekst i Undrumsdal – nok en gang.

Kort om at posisjonen vil beholde Solerød skole:

Solerød skole er en 1-parallell skole med 103 elever, 12 lærere og 5 øvrig ansatte. Skolen har vært nedleggingstrua flere ganger, og posisjonen mener at Solerød fortsatt er en sårbar skole:

For perioden 2024 – 2040 er det forventa elevtallsøkning på kun 1 elev fra 2024-nivå. Elevtallet vil øke noe, synke litt, for deretter å stige noe mot slutten av perioden.

En relativt høy andel barn i Undrumsdal (13,4 prosent) går på andre skoler eller privatskoler, slik at det faktiske elevtallet ved skolen er lavere enn antall elever i skolekretsen.

Posisjonspartiene H, FrP, KrF og V har bestilt en mulighetsstudie for Undrumsdal, i forbindelse med nye Skoppum stasjon. Det er naturlig å se Solerød skole i sammenheng med konklusjonen av denne mulighetsstudien, når den er klar, og revidering av arealplanen.

Kort om at posisjonen vil legge ned Fon barnehage:

Fon barnehage har kapasitet til omtrent 50 barn og har per i dag kun 25 barn. Barnehagen har hatt negativ barnetallsutvikling over år.

Barnehagen har grunnet beliggenhet hatt større utfordringer enn mange av de andre barnehagene med å skaffe vikarer ved fravær. Barnehagen har midlertidig løsning for styrer, en ordning som avvikles sommeren 2025.

Det er ledig kapasitet i hele opptaksområdet Re og mulig å flytte barnehageplassene i Fon samla til Brekkeåsen, eller fordelt på Brekkeåsen og Revetal, eventuelt Skjeggestadåsen.

De fleste høringsinnspillene til nedleggelse av Fon barnehage uttrykker en bekymring for konsekvensene i bygda dersom barnehagen forsvinner. Innbyggerne er urolige for at en naturlig samlingsplass blir borte og at dette vil påvirke samholdet negativt.

Posisjonspartiene H, FrP, KrF og V mener det er viktig å beholde dagens bygningsmasse med tilhørende uteområde slik at dette fortsatt kan være tilgjengelig som en møteplass og arena for aktivitet i bygda.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.