Peker på nedleggelse av både barnehage og skole i Re

Fon barnehage og Solerød skole nevnes som mulig nedleggelser for å spare penger på skolebudsjettet til Tønsberg kommune.

I et skriv til foresatte og innbyggere i Tønsberg kommune, offentliggjort i dag klokka 12.00 onsdag 13. november 2024, kommer det fram at Tønsberg kommune vurderer muligheter for endringer i barnehage- og skolestruktur.

– Dette arbeidet er en viktig del av å sikre gode og tilpassede tilbud for alle barn og unge, samtidig som vi ønsker å skape en økonomisk bærekraftig og effektiv tjeneste for framtida, skriver Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring.

Muligheter som vurderes her i Re:

Fon barnehage: Det er mulig å legge ned barnehagen, med barn flytta enten samla til Brekkeåsen barnehage eller fordelt mellom Brekkeåsen, Revetal og Skjeggestadåsen barnehager.

Solerød skole: Det er mulig å legge ned skolen, med elever flytta til Barkåker skole eller fordelt mellom Barkåker og Røråstoppen skoler.

Forslagene blir ikke tatt godt i mot av FAU-lederne ved Solerød skole og Fon barnehage, les mer om det her.

Muligheter som vurderes i gamle Tønsberg:

Eik Vestre barnehage: Det er mulig å legge ned barnehagen, med barn flyttet til Kongseik barnehage.

Stanse utvidelse av Volden skole: Det er mulig å stanse nybygg og justere kretsgrenser mellom Volden, Ringshaug og Presterød skoler for å øke kapasiteten.

Flytte Byskogen ungdomstrinn til Træleborg: Det er mulig å flytte Byskogen ungdomstrinn til Træleborg skole, som vil bli en ren ungdomsskole. Træleborg skoles barnetrinnselever vil da flyttes til Byskogen, som blir en ren barneskole. Muligheten for en forsterket enhet utredes ved behov.

Redusere antall paralleller på Vear ungdomsskole: Det er mulig å utsette utbygging av en ekstra parallell på Vear ungdomsskole og beholde fellesfunksjoner for å redusere låneopptak og kostnader.

Høring og frist for tilbakemelding

Det er nå mulig å gi tilbakemelding på de vurderte endringene, høringsfrist er 6. januar 2025, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider (ekstern lenke), der finnes mer informasjon om høring, høringsnotat med detaljer, og hvordan man kan sende inn høringssvar.

– Vi ønsker å høre deres innspill om disse mulighetene, sier kommunalsjef Riiser. – Vi takker for deres engasjement og håper på en konstruktiv dialog om framtidas barnehage- og skolestruktur i Tønsberg kommune.

– Jeg understreker at dette viser mulighetene til strukturendringer. Det er ikke kommunedirektørens anbefaling. Den kommer i politisk sak i februar, sier Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring, til ReAvisa.

Over tjue skolenedleggelser i Re-historien

I Re har vi i dag fire offentlige barneskoler og en ungdomsskole: Røråstoppen barneskole, Ramnes barneskole, Kirkevoll barneskole og Solerød barneskole, pluss Revetal ungdomsskole.

I tillegg til de nevnte offentlige skolene kommer privatskoler, med Bjerkely skole i Undrumsdal som en eneste nåværende privatskolen i Re.

Vil du lese om den lokale skole-historien i Re, sjekk denne papiravisa fra desember for ti år siden – les papiravisa på nettavisa gratis.

Solerød på kuttlista – nok en gang

Der kunne du lese om mer enn tjue grendeskoler som er blitt lagt ned i Re: I den tidligste skolehistorien reiste læreren rundt og underviste på gårdene. Mot slutten av 1800-tallet ble de små grendeskolene bygd rundt omkring i mange grender.

På 1950- og 1960-tallet ble de små grendeskolene lagt ned. Elevene ble sendt til de nye, store sentralskolene i den gang Ramnes og Våle kommuner: Ramnes og Kirkevoll skoler.

Noen få grendeskoler fikk bestå, deriblant Solerød skole – som nå legges på bordet som en mulig skolenedleggelse, nok en gang. Dette er sjette gang skolen trues med nedleggelse, sist så seint som for to år siden.

Fon barnehage på kuttlista – for første gang

Vi har mange barnehager i Re, både offentlige og private. Re kommune var i sin tid tidlig ute med full barnehagedekning. Nå foreslås det en barnehagenedleggelse her i bygda vår:

Fon skole ble til Fon barnehage, da skolen ble lagt ned i 2007 – nå er barnehagen gjenstand for en mulig nedleggelse også, ifølge høringsnotatet som er sendt ut i dag.

Hele høringsnotatet kan du lese på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke). Har du tips eller meninger om saken, send oss en epost: Tips@ReAvisa.no.

