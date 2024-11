FAU-hastemøte i morgen: – Vi skal kjempe – igjen

Det er kjapt regna sjette gang Solerød skole risikerer å stå på kuttlista. Hver eneste gang har skolen klart seg, og det skal den denne gangen også – hvis det er opp til alle som ruster til nok en skolekamp. I Fon er de mer overraska over å kanskje miste barnehagen sin.

I et skriv til foresatte og innbyggere i Tønsberg kommune, offentliggjort i dag klokka 12.00 onsdag 13. november 2024, kommer det fram at Tønsberg kommune vurderer muligheter for endringer i barnehage- og skolestruktur.

– Dette arbeidet er en viktig del av å sikre gode og tilpassede tilbud for alle barn og unge, samtidig som vi ønsker å skape en økonomisk bærekraftig og effektiv tjeneste for framtida, skriver Espen I. Riiser, kommunalsjef oppvekst og læring.

Færre Revetal ungdomsskole-elever i framtida

Her i Re er det én mulig skolenedleggelse som legges fram: Solerød skole kan legges ned, med elever flytta til Barkåker skole eller fordelt mellom Barkåker og Røråstoppen skoler.

Det betyr oppstykking av gamle Re kommune, der elever fra Undrumsdal vil få skoletilhørighet til Barkåker i gamle Tønsberg kommune.

Det kan på litt lenger sikt tappe Revetal ungdomsskole for elever, noen som er blitt poengtert tidligere også.

– Kommer til å gjøre det vi kan og kjempe for Solerød

– Vi har FAU-møte i morgen, der vi får denne saken på agendaen. Det vil komme et høringssvar fra FAU. Dette er en sak som engasjerer veldig mange i Undrumsdal, og vi kommer til å gjøre det vi kan og kjempe for at at Solerød skole skal få fortsette å være den fine og trygge skolen for barna i grenda vår.

Det forteller Veronica Løken Helgeby, FAU-leder ved Solerød skole. Hun var også FAU-leder da skolen kom opp som et forslag for nedleggelse for bare to år siden. Da ble det mobilisert stort, noe det ligger an til igjen nå.

Totalt har Solerød skole blitt nevnt på kuttlister seks ganger, to ganger i gamle Våle kommune, to ganger i Re kommune-tida, og nå for andre gang i nye Tønsberg kommune.

En mulig Fon barnehage-nedleggelse: – Et slag trynet

I Fon kommer forslaget som en overraskelse, forteller Isabelle Hermansen Fon, FAU-leder ved Fon barnehage. – Du får et slag i trynet, når det plutselig kan bli en realitet, forteller FAU-lederen om at en mulig innsparing er nedleggelse av Fon barnehage.

– Det er ikke noe bra for bygda i det hele tatt. Hvis man vil at folk skal flytte til Fon, så må man beholde barnehagen, mener hun. Det er fortsatt byggeklare tomter til salgs i gangavstand fra barnehagen.

Isabelle forteller at det har vært løse rykter om en nedleggelse, så frykten har vært der: – Det er færre barn her enn tidligere, to avdelinger nå. Men skal våre 25 barn flyttes til større barnehager og splittes på flere forskjellige barnehager?

FAU-leder: – Vi gir oss ikke uten kamp!

– Det vil ha mye å si for samholdet barna i mellom. Vi opplever et veldig godt samhold rundt barnehagen, så det ville vært kjempetrist å miste det fine vi har her i Fon, sier Isabelle til ReAvisa.

Hun ymter innpå at det kanskje er feil folk å legge seg ut med, foningene lar seg ikke skremme av en mulighetsstudie. – Vi gir oss ikke uten kamp!

– Det er et fantastisk samhold her i grenda, og det begynner et sted. Du skal ikke se bort ifra at det starter allerede i barnehagen.

Kan spare godt over åtte millioner totalt

FAU ved Fon barnehage kaller inn til møte snarlig, der foreldre kan lufte sine tanker, forteller Isabelle. – Jeg håper vi står samla, nå når framtida til barnehagen kan stå på spill.

Fon skole ble til Fon barnehage, da skolen ble lagt ned i 2007 – nå er barnehagen gjenstand for en mulig nedleggelse også, ifølge høringsnotatet som er sendt ut i dag.

Der anslås innsparingspotensialet til mellom 2,78 og 3,22 millioner kroner. En nedleggelse av Solerød skole vil bety en innsparing på anslagsvis 5,49 millioner kroner. Godt over åtte millioner totalt.

Høringsfrist rett over på nyåret

Det er nå mulig å gi tilbakemelding på de vurderte endringene, høringsfrist er 6. januar 2025, skriver Tønsberg kommune på sine nettsider, der finnes mer informasjon om høring og hvordan man kan sende inn høringssvar.

Hele høringsnotatet kan du også lese på Tønsberg kommunes nettside (ekstern lenke). Administrasjonens forslag vil være klart til kommunestyrets møte i februar 2025. Til slutt er det opp til våre folkevalgte i storkommunen å bestemme.

Har du tips eller meninger om saken, send oss en epost: Tips@ReAvisa.no.

