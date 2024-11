Badeklubben inviterer til fest på Stange gjestegård

Sjøl om sommeren er over, er det fortsatt aktivitet i badeklubben. Fredag blir det badeklubb-fest på Stange gjestegård.

Mens badevannet snart blir dekt av et lag med is, skal badeklubben holde varmen på Stange gjestegård. Der blir det en venners-venner-fest for badeklubbens medlemmer og alle som vil være med:

Fredag 15. november 2024 blir det fest, som foreslått på årsmøtet tidligere i høst. Der var tema: Hvordan sørge for aktiviteter året rundt, også utenom badesesongen?

En veldig engasjert badegjeng

Årsmøtet hadde 18 stykker til stede. Rainer Stange fortalte om vedtektene og hva som er gjort, og hva badeklubben tenker å gjøre videre. Det ble lagt fram et enkelt regnskap ved kasserer Berit Stange, som ble godkjent Etter det var det enkel servering, før ordet var fritt.

Det viste seg å være en engasjert gjeng på møtet, med mange gode tanker for aktiviteter i og rundt badedammen. Flere er opptatt av å ha aktiviteter utenom badesesongen, for å holde engasjementet og møteplassen aktuell hele året.

Forslag var blant annet tau til å slenge seg ut i vannet med, sklie ut i vannet, svømmemerke eller annen belønning for for eksempel å svømme helt opp til eiendomskillet, nyttårshopprenn/skøytedag/vinterleker, infotavle og badstue.

Kort vei fra forslag til realisering

For å realisere drømmen om badstue, må dagens medlemstall opprettholdes og helst øke. Styret må ferdigstille et prosjekt som det kan vises til, for å søke diverse stiftelser om midler. Styret vil ta alle forslagene med seg inn i videre arbeid i høst og vinter, heter det i årsmøte-referatet.

Det ble også foreslått en venners-venner-pub på Stange gjestegård. Denne ideen ble godtatt med en gang og dato for første fest av dette slaget ble satt der og da.

Her vil nok badeklubben se sin mulighet til å verve nye medlemmer.

Årsmøtereferatet avsluttes med et hjerte

Det har vært flere dugnader gjennom året, den siste nå i høst på tampen av oktober. Årsmedlemskap ble satt til 200 kroner på årsmøtet, flere har også valgt å gi sin grasrotandel hos Norsk Tipping til Mølledammen badeklubb, som det settes stor pris på.

Vi gleder oss over engasjementet rundt Mølledammen badeklubb, og gleder oss til å jobbe videre, sammen med dere, for en trivelig møteplass midt i Ramnes sentrum, avsuttes tidenes første årsmøtereferat i badeklubben, med et hjerte etter.

Her kan du lese den første saken ReAvisa skreiv om Mølledammen badeklubb.

