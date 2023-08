– Det å bade her er nostalgi for veldig mange

Her har det ikke vært badeplass på flere generasjoner – men nå er det fritt fram å bade igjen.

Les den siste ReAvisa på papir – last ned gratis.

Helt på tampen av sommeren kommer sommerens store badenyhet i Re: – Det er jo morsomt; Mølledammen i Ramnes er godkjent som offisiell badeplass, tipser Tove Øygarden i Ramnes til ReAvisa:

Det er Yr.no som har tatt opp den nye – eller det vil si gamle, men gjenoppretta – badeplassen inn i sin oversikt over badeplasser.

Flere generasjoner siden sist

Det er en god stund blitt jobba med å reetablere den gamle badeplassen mellom Stange gjestegård og Ramnes sentrum. Bak står Tove Øygarden og den velrennomerte landskapsarkitekten Rainer Stange, vokst opp i Ramnes, på Stange gjestegård.

Det er noen generasjoner siden det var vanlig å bade her, av flere grunner.

Men nå er det fritt fram igjen, mange tiår siden sist.

Badestein gjennom generasjoner før oss

– Det blir sagt at det er så dårlig vann her, og det var det nok ei god stønn, sier Trygve Bøhle som har fulgt opp med vannprøver – som viser at badevannet er friskmeldt.

Et annet problem var at deler av demningen var defekt, men det er fiksa opp nå. I tillegg er det opparbeida flotte turstier langs elva og ned til Mølledammen på dugnad.

– Der ser du badesteinen som generasjonene før oss bada fra, peker Tove og Rainer.

Kaster seg uti – til ære for lokalavisa

De generasjonene som pleide å bade her, er ikke lenger blant oss. Men alle i gjengen som møter lokalavisa denne seinsommerdagen kan forteller at de har hørt om bading her.

Det er snakk om olde- eller til og med tippoldeforeldre-generasjonen til de som kaster seg uti det 15 grader «varme» badevannet til ære for lokalavisa.

Anledningen er innvielse av den nye badetrappa som kom på plass denne uka.

– Som å svømme innover i jungelen

Tove og Rainer forteller om svømmeturer oppover elva, der de får se hjembygda fra en helt annen vinkel. – Det er som å svømme innover i jungelen, forteller de entusiastisk.

Den frodige elvekanten, det deilige badevannet – hvert fall tidligere i sommer – det er en opplevelse, forteller de til lokalavisa. Det har blitt flere prøve-badeturer i sommer.

Det er ikke så lange svømmeturen, men kanskje en halv kilometer oppover elva. – Alt ser helt annerledes ut, vi kaller det en skikkelig Amazonas-følelse!

Mange dugnadstimer ligger bak

I år har det vært mer enn nok vann, i motsetning til andre år. Et annet problem er nemlig vannføring. Det kan være sommere der det ikke går å svømme særlig langt, annet enn i sjølve Mølledammen.

– Ja, det er nok en del år det vil være for grunt for noe ut over å bade akkurat her, sier den lokalkjente Trygve, som har stått for mesteparten av dugnadsjobben med adkomstveien.

Han og flere dugnadsfolk har stått for å fjerne busk og kratt, så det er fint og flott her.

– Det å bade her er nostalgi for veldig mange

– Det å bade her er veldig gøy, og det er nostalgi for veldig mange, forteller Tove og Rainer. Sistnevnte har jobba for Snøhetta og er en av landets fremste landskapsarkitekter.

I fagtidsskriftet Arkitektur.no (ekstern lenke) skriver Rainer om Ramneselva og Seinen i en og samme artikkel. Om Mølledammen badeklubb skriver han at det var det aller hyggeligste prosjektet for ham i sommer, å gjenopplive en badekultur og en badeplass i hjembygda:

– En stor flom ødela damkrona i på 1950-tallet og på 1970-tallet ble kloakk sleppi urensa ut i Ramneselva, som via Storelva og Aulielva ender i Tønsbergfjorden. På 1990-tallet ble dammen bygd opp igjen, nå med fisketrapp for å forsere fire meter foss.

God vannkvalitet og rikt dyre- og planteliv

– Utslipp av kloakk er nå historie, så derfor begynte vi å bade der igjen, skriver Rainer, som også forteller om foreninga Mølledammen badeklubb som skal jobbe for god vannkvalitet og bevare dyre- og planteliv langs Ramneselva.

– Mølledammen skal igjen bli en møteplass for bygda. I 1979 starta jeg med å plante edelløvtrær på de tidligere beitene til kuene, for å lage min første park.

– Nå er trærna blitt store, og flere har kommi til, så i høst skal vi ha dugnad med oppstamming og tynning av trær og busker for bedre å nyte vannspeilet.

Sterkt forhold til barndommens vassdrag

– Aldri før har jeg fått så mange likes på Facebook med bare blide mennesker, som har mange historier fra Ramneselva. Alle har et sterkt forhold til sitt barndoms vassdrag. Det er viktig å skape badeplasser i prosjektene, mener Rainer.

Og rett før denne saken publiseres, så får lokalavisa en oppdatering på SMS fra Tove:

– Til info så er Mølledammen badeklubb nå registrert i Brønnøysundregistrene.

Åpen dag på Mølledammen

– Det betyr blant annet at vi kan få oss en egen konto, få penger fra Grasrotandelen, og søke om Tippemidler.

– Få med at vi den 16. september skal ha Åpen dag, da kan folk komme å høre historien til Mølledammen.

– Da kan folk få høre hvilke tanker vi har for området – i tillegg til det å bade, forteller Tove til ReAvisa.

