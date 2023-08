Svømmeforbundet gjør stas på Fredrik Solberg – igjen

Re-gutten reiser hjem fra Norges Svømmeforbunds festmiddag og prisutdeling med Årets parasvømmer-tittelen i bagasjen, for tredje gang på rad.

– Nok et begivenhetsrikt år har gått i norsk svømmeidrett, og under årets Trener-/lederkonferanse i Lillestrøm hedra Norges Svømmeforbund (NSF) noen av de utøverne, trenerne, klubbene og frivillige som har utmerka seg denne sesongen, melder forbundet i ei pressemelding til ReAvisa.

Det skjedde på Lillestrøm den siste august-helga, med konferansen og festmiddag med prisutdeling.

Tre på rappen

Prisene deles ut med bakgrunn i idrettslig resultat denne sesongen. I tillegg ble også årets ildsjel kåret for å anerkjenne det gode arbeidet i klubb, og den frivillige innsatsen som legges ned.

Som vanlig sto Re-gutten Fredrik Solberg (21) fra Fossan i spotlighten, som han har gjort tre ganger på rad nå:

Fredrik ble Årets parasvømmer.

Årets beste prestasjon

Tre ganger har han fått utmerkelsen, for fire år: Første gang var da prisen ble delt ut for begge korona-årene 2020 og 2021 i 2021, så igjen i 2022, og nå enda en gang for 2023.

I begrunnelsen heter det: «21 år gamle Fredrik Solbergs resultat ved para-VM 2023 er årets beste prestasjon i internasjonal konkurranse.

Fredrik tok sølv på 50 meter fri under VM i Manchester og satte en sterk personlig rekord med hele 0,5 sekunder».

