Christina fra Re er en av verdens 100 klimaledere: – Overveldende

Christina Bu fra Re er en av verdens 100 klimaledere, ifølge TIME magazine.

Det amerikanske magasinet TIME har satt Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, på den eksklusive lista over de hundre mest innflytelsesrike klimaledere i verden i 2024. Det melder foreninga i ei pressemelding til ReAvisa tirsdag 12. november 2024.

– Det er overveldende å havne på denne lista, men først og fremst er det en enorm inspirasjon og støtte til det klimaarbeidet vi gjør i Norge, sier Christina.

Ti år som Elbilforening-leder

Re-jenta er den eneste nordmannen på lista, og heller ikke tidligere har TIME pekt på norske kandidater på denne topp-100-lista for hele verdens klimaledere. Utvelgelsen er en anerkjennelse av det arbeidet hun har gjort for at Norge i dag er verdensledende på elektrifisering av veitrafikken.

Norge har jobba aktivt for elektrifisering av transportsektoren, og Elbilforeninga har vært en sentral bidragsyter til løsningene som har gjort det mulig.

Christina Bu har leda Elbilforeninga i ti år og har fått en solid posisjon både nasjonalt og internasjonalt som pådriver for elektrifisering av veitransporten.

Internasjonal oppmerksomhet

Elbilforeninga har under hennes ledelse gått fra 4.500 medlemmer i 2014 til 120.000 i dag. Det er 13 lokalforeninger rundt om i landet, og foreninga har en administrasjon på femti ansatte.

I 2014 var det 13 prosent elbiler i nybilsalget. I dag er markedsandelen 89 prosent. Norge kan nå 100 prosent i 2025. – Jeg synes Stortinget var modig da de satt 2025-målet i 2017, sier Christina.

2025-målet har fått stor oppmerksomhet i utenlandske medier, og den norske ambisjonen har også nådd fram til juryen i Time.

– Veldig lang vei igjen

Jobben er ikke ferdig, på langt nær, mener Christina: – Sjøl om Norge ligger imponerende langt foran resten av verden med sin elbilpolitikk, er sju av ti personbiler i den norske bilparken fortsatt fossilbiler.

– Det ingen grunn til å slappe av og hvile på laurbærene, mener reingen. – Vi har en veldig lang vei igjen.

Utnevnelsen gir ny energi til det viktige klimaarbeidet, forteller Christina Bu.

