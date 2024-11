– Vil du åpne hjemmet ditt for en liten gutt?

En gutt i barnehagealder trenger et nytt hjem, og aller helst her i Re. Du kan lese mye mer om fosterhjemkrisa i den siste ReAvisa.

Les papiravisa på nettavisa – last ned gratis!

Her finner du avisa – plukk med deg gratis.

At en kommunal barneverntjeneste i en annen kommune utafor Re, Tønsberg og Vestfold er nå på leit etter et fosterhjem til en liten gutt i barnehagealder, kan du lese om i den siste papiravisa.

Fosterfamilien bør holde til her i Re, det er fordi gutten allerede har et søsken her i området, forteller barneverntjenesten i kommunen som søker fosterhjem til gutten.

Et behov så stort at det er vanskelig å fatte

Det er en blid og snill gutt som trenger trygge voksne som bør være rolige og tålmodige og gi gutten forutsigbarhet i hverdagen. Det bør ikke være andre små barn i familien, men det kan være større barn. Gutten vil trenge oppmerksomhet fra fosterforeldre og gjerne eldre søsken.

Han trives veldig godt ute og elsker å dra på tur og utforske naturen, forteller Bente J. Hoppestad som jobber med rekruttering av fosterhjem for Bufetat region sør.

– Et fosterhjem i Re ville sørga for at han får søsken i nærheten, og det er viktig for den lille gutten, understreker hun.

Mange barn venter på et nytt hjem

Som fosterforeldre får man opplæring, oppfølging og økonomisk kompensasjon. I denne konkrete saken betyr det 100 % frikjøp fra arbeid en periode, pluss 1G på toppen av det, samt utgiftsdekning. Dette for å kunne ivareta gutten på best mulig måte, forteller Bente.

I andre tilfeller kan dette variere fra kommune til kommune og tilfelle til tilfelle. I Norge venter 200 barn på fosterhjem og mange av dem må vente lenge.

I Vestfold er tallet 22, og barna fordeler seg slik: Tre barn i alderen 0 – 5 år, sju barn i alderen 6 – 11 år, og 12 barn i alderen 12 – 18 år.

Sørger for en god ramme rundt barnet

Hvert ett barn som venter er ett for mye, og hver dag som går er en byrde lagt til for barnet det gjelder. Barnehjem, slik det var fram til 2000-årsskiftet, finnes ikke lenger. Det er også en helt annen fokus på å beholde kontakten med sin biologiske familie så langt det er mulig.

Det blir jobba mye for å skape et godt samarbeid og en god ramme rundt barnet. For alle som er nysgjerrig på å hjelpe, arrangerer Bufetat uforpliktende infomøter flere ganger hver uke, forteller Bente.

Hun kan kontaktes på telefon 466 18 425 og det finnes mer info på nettsiden fosterhjem.no (ekstern lenke). I den siste papiravisa kan du lese mye mer om det å være fosterhjem.

Her finner du papiravisa i Re og omegn – plukk den med deg gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.