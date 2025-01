FAU-leder: – Det er tydelig at det tenkes null på lokalmiljøet og ikke minst det viktigste: Barna!!

Først skolen, så barnehagen. Fon risikerer å miste også den. At kommunedirektøren råder våre folkevalgte til å legge ned barnehagen, skuffer FAU-lederen veldig.

Høringsrunden er blitt brukt flittig av folk, foreninger og FAU i Fon. Men argumentene har ikke veid tungt nok til at Fon barnehage unngår sparekniven, får kommunedirektøren det som administrasjonen vil.

Forslaget får våre folkevalgte til behandling i årets første kommunestyremøte. Blir det et flertall for nedleggelse, vil barnehagen være i drift fram til sommeren og stenges i august 2025. Innsparingen kan bli opp mot fem millioner kroner.

Tenker ikke på barna eller lokalmiljøet

– Det er synd at kommunedirektøren Ikke klarer å se at Fon barnehage er mer enn «bare» en barnehage, og at om man ville så kunne man gjort andre endringer som kunne ført til at flere søker seg til Fon.

– Og at det er tydelig at man ikke ser på annet enn økonomi her, mener FAU-leder i Fon barnehage Isabelle Hermansen Fon.

– Det er også helt tydelig at det tenkes null på lokalmiljøet og ikke minst det viktigste :Barna!!

Foreslår ikke skolenedleggelse

FAU-lederen i Fon barnehage sendte en kort og konsis melding til lokalavisa så snart forslaget ble offentliggjort i dag, fredag 24. januar 2025.

I det samme forslaget, som våre folkevalgte må ta stilling til i løpet av kort tid nå, foreslås det å ikke legge ned Solerød skole.

En samla opposisjon har sagt at de ikke ville lagt ned Solerød skole, uansett hva kommunedirektøren skulle foreslå.

Våre folkevalgte avgjør

Litt mer usikkert er det hva flere opposisjonspartier tenker om Fon barnehage, der bare Rødt har gått klart ut i ReAvisa og sagt at de vil ikke stemme for å legge ned Fon barnehage.

Posisjonen, som sitter med makta og får det som de vil hvis de stemmer i samla flokk, har ikke sagt noe om hva de vil mene om verken skole- eller barnehage-nedleggelser.

Det vil de nå ta stilling til, nå som høringsrunden er over og kommunedirektøren har fremma administrasjonens forslag.

