Leserinnlegg: Hva med barna?

Jeg veit at for dere er vi bare en liten familie som bor på en liten plass. Men for oss er dette en stor del av livet vårt!, skriver Margaret Fjeldsaunet, en frustrert og engstelig mamma.

Hei Tønsberg kommune, og politikere! Dere vurderer å legge ned Fon barnehage, som min sønn som nettopp fylte 5 år går i. Min sønn er en gutt som ikke liker forandringer, og som er redd for nye ting.

Da han begynte i Fon barnehage så brukte vi godt over ett år på å få han komfortabel i denne barnehagen. Ikke fordi han ikke likte barnehagen, men han er redd for nye folk, og nye rutiner.

Kommer ikke til å fungere

Endelig er han trygg, og gleder seg til å gå i barnehagen. Han går godt overens med alle barna, og alle de voksne. Han hater å være sjuk, da han ikke får gå i barnehagen.

Etter sommeren vil han være en såkalt skole-starter. En som har siste året i barnehagen før han skal begynne på skolen. Dette er en tid som han burde bruke til å lære seg grunnleggende ting for å begynne på skolen.

Dette kommer ikke til å fungere med han når dere drar han vekk ifra alt han kjenner. Hans hverdag kommer til å bestå av å prøve å lære å kjenne de nye ansatte, og barna.

Hvor er bedømmingen deres?

Dette skal han da gjøre i ett år, før hele verden hans snur igjen da han skal begynne på skole. Jeg som forelder ser at dette er en stor utfordring for han og hans sosiale liv.

Dere snakker om å spare inn noen usle milioner på å stenge denne barnehagen. Dette utgjør vel ikke 1 % av budsjettet dere ønsker å kutte engang?

Men hva med barna? Hvor er bedømmingen dere har gjort over hva dette vil gjøre mot våre barns liv?

Helt utrolig samhold

Fon er en liten plass, men samholdet er helt utrolig. Vi er sjøl innflyttere hit, og vi stortrives her. Mye av dette kommer på grunn av barnehagen. Her har vi blitt kjent med både foreldre og ansatte.

Men det er også samlingsplassen for flere arrangementer. Vi feirer 17. mai her, da samles så og si alle i nærområdet og feirer. En av hovedgrunnene til at vi flyttet hit var nettopp på grunn av barnehagen og dens beliggenhet.

Jeg veit at for dere er vi bare en liten familie som bor på en liten plass. Men for oss er dette en stor del av livet vårt!

Hilsen Margaret Fjeldsaunet, en frustrert og engstelig mamma.

