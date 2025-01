Kommunedirektøren vil legge ned barnehage i Re

Fon barnehage foreslås nedlagt når våre folkevalgte møtes til årets første kommunestyremøte, men Solerød skole blir ikke foreslått nedlagt.

Kommunedirektøren fremmer saker for politikerne, som har siste ordet. I saksframlegget kommer det fram at kommunedirektøren ikke ønsker å legge ned Solerød skole, som var den eneste skolen i hele storkommunen som var foreslått nedlagt i en «mulighetsstudie» før jul.

Derimot foreslår kommunedirektøren å legge ned Fon barnehage i Re, pluss Eik Vestre barnehage i gamle Tønsberg. Når det gjelder skolestruktur foreslås det for gamle Tønsberg at Træleborg skole gjøres om til ungdomsskole, og Byskogen til en rein barneskole.

Offentliggjort i dag

I dag, fredag 24. januar 2025, ble kommunedirektørens forslag til endringer offentliggjort: – Befolkningen endrer seg, og vi må ha en skole- og barnehagestruktur som er hensiktsmessig og tilpassa behovet, forteller Espen I. Riiser, kommunalsjef, i ei pressemelding.

– I tillegg må vi ta inn over oss at kommunen har en anstrengt økonomi. Derfor mener vi det er riktig å gjøre noen endringer, forteller kommunalsjefen for oppvekst og læring.

Hele forslaget finner du på Tønsberg kommune sine nettsider. Det er blitt møtt med stor skuffelse i Fon, les mer om det her.

Barnehage-nedleggelse

Kommunedirektøren foreslår å legge ned Fon barnehage fra 1. august 2025. Barnehagen har kapasitet til å ta imot femti barn, men har hatt en negativ barnetall-utvikling over flere år, og har i dag bare 25 barn, ifølge saksframlegget.

– Det er mange utfordringer knytta til det å drive en barnehage med så få barn. Det er krevende å få vaktsystemet til å fungere, og med en liten ansattgruppe blir man sårbar ved sjukefravær eller uforutsette hendelser.

– Det har også vært krevende å få tak i vikarer til Fon barnehage, forteller kommunalsjefen.

Barna flyttes til Brekkeåsen

Dersom kommunestyret vedtar å legge ned barnehagen, innebærer det at barna må få plass i andre barnehager. Da mener kommunedirektøren at den beste løsningen vil være å flytte alle til Brekkeåsen barnehage, slik at vennskap og relasjoner kan bevares.

– I høringen er det flere som peker på større avstand mellom hjem og barnehage som noe negativt. Det har jeg forståelse for, men faglig sett er jeg trygg på at vi vil kunne gi et minst like godt tilbud til barna i andre barnehager.

– I tillegg vil dette innebære en vesentlig besparelse for kommunen, med en kostnadsreduksjon på inntil fem millioner kroner i året, forteller kommunalsjefen.

Ny jernbanestasjon redder Solerød

– Vi har landa på at vi ikke vil foreslå å legge ned Solerød skole. Det er vedtatt en mulighetsstudie for Undrumsdal, og ny jernbanestasjon kan medføre økt bostedsattraktivitet i området. Legger vi ned skolen nå, vil en vesentlig del av attraktiviteten forsvinne, har administrasjonen i kommunen kommet fram til.

Solerød skole har vært aktuell for nedleggelse i flere omganger. – Vi kan aldri love å frede en skole eller noen annen kommunal virksomhet.

– Men nå ønsker vi at lokalbefolkningen i Undrumsdal skal kunne kjenne seg trygge på at skolen vil bestå.

Kommunestyremøte i februar

Dersom kommunestyret vedtar de strukturendringene som kommunedirektøren foreslår, vil det innebære at byggene som i dag huser Fon barnehage blir stående tomt. Kommunedirektøren ønsker å komme tilbake med en sak om etterbruk av disse byggene i løpet av 2025.

Forslagene om endringer i skole- og barnehagestrukturen skal behandles i kommunestyret onsdag 26. februar 2025.

Det er våre folkevalgte som da bestemmer hvordan vår framtidige barnehage- og skolestruktur skal se ut.

Kjemper for barnehagen

Som ReAvisa skreiv om da «mulighetsstudien» ble offentlig før jul, så vil FAU ved Fon barnehage kjempe for barnehagens videre eksistens. De slår ring rundt barnehagen sin.

Folk og foreninger i Fon har støtta opp om det, for som FAU-leder Isabelle Hermansen Fon sa til ReAvisa: – Barnehagen er det siste vi har her i Fon. Mister vi den, mister vi et samlingspunkt.

– Dette er mye mer enn «bare en barnehage». Og det betyr noe for flere enn oss med barn her.

