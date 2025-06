Revårock-vinnerne er kåret – og her får du fasiten

Fem heldige vinnere av hver sin billett til Revårock i Foynhagen er klare – der bare to av rundt hundre svar var helt korrekt. Se vinnere og fasit i videoen over.

Det var på lillelørdag før Revårock i Foynhagen lørdag 7. juni 2025 at Revårock og ReAvisa kjørte i gang en konkurranse i lokalavisa, der fem heldige lesere hadde mulighet til å stikke av med en billett hver – les mer om det her.

– To klarte alt riktig, det er frøktli imponerende!, mener Thomas Stange i Revårock. De to er Malin Møyland Gran og Minnie Kathrine Henriksen – begge to får hver sin billett og blir kontakta med praktisk info.

Spent på fasiten?

Det var ikke nødvendig med alt rett for å vinne billett, blant alle resten av svarene ble det trekki tre til som vinner hver sin billett uansett svar. De tre er: Pernille Solheim Andresen, Henning Larsen og Ingeborg Knutsen.

Så lurer kanskje mange på fasiten på kvissen med den bratt stigende vanskelighetsgraden fra første, via andre, til tredje spørsmål.

Fasiten får du i videoen over, eller du kan lese videre nedover i denne saken.

«Stinn bakke»

Første spørsmål svarte så å si alle rett på: Helstekt gris. Andre spørsmål hadde også mange greie på: Knapper og glansbilder – bokstavelig talt. Knapper og glansbilder kunne byttes inn i mat og drikke for artistene.

Så det vriene tredje og siste spørsmålet: Overskrifta i ReAvisa etter den første Revårocken lokalavisa dekte, den var «Stinn bakke på Revårocken».

En liten artig vri, der altså – ikke stinn brakke, men stinn bakke. Som det jo var på kubeitet i Fon.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.