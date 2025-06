Vil du vinne billetter til Revårock i Foynhagen?

Over kan du se og høre spørsmålene, på ReAvisa sin Facebook-side kan du poste svar(ene) og få muligheten til å vinne en av fem billetter lokalavisa har fått lov å gi bort. Vi innrømmer at spørsmålene har en bratt stigende vanskelighetsgrad.

Det ble fort fullt da over 1.000 billetter til Revårock i Foynhagen ble lagt ut på nyåret i år. Faktisk det første og lenge det eneste som var utsolgt i Norges sommerscene nummer 1.

Det sier litt om interessen for å bli med på bygdefestival med lokale bygdeband fra Re, dette er andre gang Revårock i Foynhagen arrangeres – første gang var sommeren for to år siden, også da utsolgt.

Flere hundre spørsmål om flere billetter

At interessen er stor, det merker også PR-ansvarlig Thomas Stange godt – han forteller at han har fått flere hundre spørsmål om det er mulig å skaffe flere billetter. Det eneste han kan friste med, er fem billetter som hele tida har vært holdt av til ReAvisa.

– Vi kjører en konkurranse der ReAvisa-leserne kan vinne billett. Den første som klarer å svare riktig på alle tre spørsmålene, er garantert en billett. De andre fire trekker vi vilkårlig ut blant alle som har svart, uansett om det er rekti eller ikke.

Du blir med ved å kommentere videoen med spørsmålene på ReAvisa sin Facebook-side. Konkurransen starter nå tidlig på morgenen onsdag 4. juni og avsluttes ved utgangen av torsdag 5. juni 2025, nøyaktig midnatt.

Navn på vinnerne vil bli kontakta og offentliggjort i ReAvisa i løpet av fredagen 6. juni 2025. Revårock i Foynhagen arrangeres lørdag 7. juni 2025.

Alle lokale innslag fra Re

Thomas Stange har noen nyheter å komme med, helt oppunder festivalstart – det er bare tre dager igjen til det braker løs i Foynhagen. Han anbefaler alle å være ute i god tid, allerede når dørene åpner klokka 17.00.

Første innslag starter allerede klokka 17.30 for å rekke all den lokale moroa som skal underholde oss, og det er det lokale mannskoret Gregershølet og omegn sangendemble (Goose) som åpner ballet.

Så følger Re-gendene The Dix, Revåjammer, Sheriffkontoret, Blues Buddies og til å avslutte det hele har vi The Brokeback Mountain Countryband.

Alle hellokale band som tidligere har rocka på kubeitet i Fon, noen helt fra den spede start i 2002.

Velsmakende kjendis-nyhet

En annen nyhet rett før det braker løs er av den velsmakende kjendis-varianten. – Den verdenskjente potetbua i Holmestrand, som folk kjører timevis for å prøve, vil trille inn i hagan og selge poteter under Revårock i Foynhagen 2025.

Thomas Stange mener Revårock-gjengen har grei kontroll, som alltid, i forkant av den store dagen. Det meste gjøres på dugnad og overskuddet fra Revårock går blant annet til Fon ungdomslag og forsamlingslokalet i Fon, Vonheim.

Vil du mimre tilbake til da Revårock ble arrangert hjemme på kubeitet i Fon, sjekk her. Og vil du mimre tilbake til da bønda inntok storbyen med Revårockefeller i Oslo for ti år siden, sjekk her.

Vil du mimre tilbake til forrige Revårock i Foynhagen sommeren for to år siden, finner du mer om Revårock sin jomfrutur til Tønsberg her.

Konkurransen er i regi av Revårock via ReAvisa. Kun svar under videoen på ReAvisa sin Facebook-side er med i konkurransen.

