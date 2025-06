Mener Re VGS er trua: – Helt uforståelige forslag

Foreslåtte omrokkeringer på studietilbudene ved de videregående skolene i fylket vil kunne ødelegge for alt det fine Re VGS får til for elevene sine, mener lærerne.

Nå i juni behandler fylkestinget en politisk sak om skole- og tilbudsstrukturen for Vestfold fylkeskommune. Strukturen har et langsiktig perspektiv, det vil si for de neste 10 – 15 åra, melder Vestfold fylkeskommune (ekstern lenke).

Utfallet av denne saken kan ha alt å si for framtida til Re VGS, mener lærere på idrettsfag og bygg- og anleggsteknikk ved Re videregående skole i et leserinnlegg og i prat med ReAvisa. Re VGS ble etablert for 44 år siden i år.

Skolen i skauen her oppi Re

Re VGS leverer resultater som fylket bør være stolte av, og det har skolen gjort i alle år, mener lærerne. For skoleåret 2023 – 2024 kan skolen i skauen her oppi Re vise til fullført og bestått med 85,4 prosent. Det er det sterkeste i hele regionen.

Og så langt i år, til og med 1. termin, kan idrettsfag og bygg- og anleggsteknikk på Re vise til en imponerende fullførtandel på henholdsvis 96,4 og 90,1 prosent. Re VGS scorer høyt på alt fra trivsel til motivasjon.

Derfor kommer forslagene fra Vestfold fylkeskommune som et lite sjokk når vi veit hvor gode resultater Re VGS har levert i alle år, forteller flere til ReAvisa.

Kan ramme Re VGS hardt

Det er to ting i saksframlegget fra fylkesdirektøren det reageres på fra Re-hold: Det åpnes for å flytte Bygg- og anleggslinja fra Re VGS til Melsom VGS, og det foreslås å opprette idrettsfag ved Nøtterøy VGS.

Blir dette vedtatt, kan det ramme både idrettsfag og bygg- og anleggsteknikk hardt ved Re VGS, mener lærerne. ReAvisa har tidligere skrivi om Re VGS som pioner på feltet, der idrettsfag kan kombineres med andre fag, også yrkesfag.

Dette har vært en suksess, og mange stusser nå på hvorfor det foreslås å rokke ved dette – noe som vil gå ut over den skolen og ikke minst elevene her med de beste resultatene av alle videregående skoler i regionen.

Re viser at det er mulig

På yrkesfaglige utdanningsprogrammer, hvor frafallet nasjonalt er utfordrende, viser Re at det er mulig å snu trenden. Skolen tilbyr tett oppfølging, et sterkt fagmiljø og et skolemiljø hvor elevene opplever tilhørighet og mestring, skriver lærerne i leserinnlegget.

– Ved å svekke tilbudet vårt vil fylket lede oss baklengs i utdanningspolitikken og skape usikkerhet for Re sin framtid. Det sies at vi har en unik kultur på Re. Vi understøtter dette.

– Kulturen skapes gjennom en symbiose av lokasjon og anlegg, lærere med kompetanse og de motiverte elevene som ønsker seg til de velfungerende tilbudene vi tilbyr ved Re.

Tilbudene som helhet

Også ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet og fylkets egne årsrapporter har Re VGS en høyere andel elever som fullfører og består enn flere sammenlignbare skoler i Vestfold.

Tilbudene ved Re som en helhet gagner ikke kun de som velger idrettsfag, men også de som velger yrkesfag og studiespesialiserende.

– Å duplisere tilbudet om idrettsfag vil i praksis utvanne det tilbudet vi allerede har bygget opp, skriver Re VGS-lærerne.

Populær i hele Vestfold

De viser også til det åpenbare for alle som bor i Re og som har gått på Re VGS: Skolen har elever fra hele fylket som velger lang reisevei til skolen, noe som viser at elevene velger å reise til Re sjøl om de har andre tilbud nærmere bosted.

En eventuell flytting av bygg- og anleggsteknikk fra Re VGS vil frata elevene et unikt tilbud: Muligheten til å kombinere yrkesfag med toppidrett. Dette samspillet er et unikt kjennetegn ved Re, som det til stadighet vises til både innad i fylket og nasjonalt.

Å splitte et slikt tilbud er ikke framtidsretta, og lærerne skulle ønske at fylket så verdien av å fremdeles være en «pioner» på dette området som også er svært samfunnsretta, istedenfor å legge det ned.

Uforståelig, mener lærerne

Det vil være uforståelig for oss om fylket, i en tid med store kutt, innsparinger og økt fokus på fullført og bestått, ikke primært fokuserer på det å beholde gode og svært velfungerende tilbud, mener lærerne.

Bygg videre på det som fungerer, er oppfordringa. Skal Vestfold fylkeskommune nå sine mål, må man støtte – ikke svekke – tilbudene ved Re.

Lærerne mener at beslutningsgrunnlaget i denne saken er for svakt og roper et tydelig varsko mot å vedta det som er foreslått.

Mer bærekraftig skolestruktur

Fylkesdirektøren foreslår ingen endringer i skolestruktur utover allerede vedtatte sammenslåing av Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole, men det foreslås flere endringer av tilbudene på de forskjellige videregående skolene.

Det er med utgangspunkt i målsetting om å øke andelen fullført og bestått, ivareta regionens kompetansebehov, utvikle sterke fagmiljøer, ressurseffektiv drift og like muligheter for alle elever i fylket, heter fra fylkesdirektøren.

– Målet er å utvikle en skole- og tilbudsstruktur som er bærekraftig over tid. Strukturen skal ta hensyn til arbeidslivets behov og elevenes ønsker, samtidig som den bidrar til å øke andelen elever som fullfører og består videregående opplæring, sier Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune.

Best i klassen – gang på gang

Dette har ReAvisa skrivi mang en gang om at Re VGS har klart, statistikken gjør at den videregående skolen i bygda vår er best i klassen år etter år.

Endelig vedtak skal fattes i Vestfold fylkesting om to uker, tirsdag 17. juni 2025.