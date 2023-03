Stadig flere søker yrkesfag – og flest søker seg til Re

Det er langt flere søkere enn det er plass til på yrkesfag ved Re VGS, mens flere andre skoler har halvfulle søkerlister. – Re har et unikt tilbud som er attraktivt, som gjør at elever fra andre deler av fylket vil gå her.

Vestfold og Telemark fylkeskommune forteller i ei pressemelding om søkertallene for opptak til videregående utdanning at trenden fortsetter:

Flere og flere søker yrkesfag. Og det gjelder over hele linja. Men aller mest populært i forhold til antall plasser, er fortsatt Re VGS.

Flest søkere til yrkesfag

Her har vi gått i front med et veldig populært tilbud for yrkesfag i lange tider, det har ReAvisa skrivi om mange ganger. Sånn var det også da yrkesfag ikke var det mest populære valget for ungdommen.

Totalt er det 15.243 søkere til videregående skoler i Vestfold og Telemark fylke per 1. mars 2023. På samme tidspunkt i fjor var det 15.093 søkere til videregående skoler i fylket. Til VG1 er det i år 5.961 søkere. Av dem har 3.194 søkt yrkesfag og 2.767 søkt studieforberedende fag.

Det betyr at 54 prosent av søkere til VG1 har søkt yrkesfag, mens 46 prosent har søkt studieforberedende fag.

– Se til Re

Den trenden viser seg også i tallene for Re VGS – studieforberedende fag er de eneste linjene der du kan finne større kapasitet enn søkertall ved denne skolen.

Andre skoler opplever laber søking over hele linja, som for eksempel Holmestrand VGS. Ola Buvik Skedsmo (Frp) er medlem av Utvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune, og sier til lokalavisene Sande avis og Jarlsberg avis:

– For Holmestrands del bør det jobbes for å få i gang noe det samme som i Re. Der har de klart å skape et unikt tilbud som er attraktivt, og som gjør at elever fra andre deler av fylket vil gå der.

Trangt nåløye på Idrettsfag

Idrettsfag 1. klasse sprenger alle rammer, der det er vedtatt 62 plasser til neste skoleår – antall søkere er nøyaktig dobbelt så mange, 124 i tallet.

Re VGS tilbyr bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, idrettsfag, påbygging, studiespesialisering, realfag i kombinasjon med toppidrett, det samme med språk, samfunnsfag og økonomi.

Under de forskjellige linjene er det mange valg. Idrettsfag har flest søkere i forhold til antall plasser, deretter yrkesfag, og studiespesialiserende har noen færre søkere enn plasser – med noen unntak for noen studievalg.

