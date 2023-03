Konserter på rekke og rad: Finpusser på repertoaret

Blant maskiner, materialer og malingsskvetter øves det til konsert: Cosmic er først ut av mange band på Revetal gamle stasjon-scenen utover våren.

Til helga teller nemlig trommis Ulf Petterson opp, så kaster resten av Cosmic seg på; Odd Henry Solberg på bass og vokal, Harald Andreas Knutsen på gitar og vokal, Anders Kjær på gitar og vokal, og det nyeste tilskuddet Meggie Michel på tangenter og vokal.

Det lokale bandet har holdt det gående i femti år, helt siden Anders Kjær starta opp Cosmic sammen med gode musikk-kompiser i 1973. Så har bandmedlemmer kommet og gått – og kommet tilbake igjen – i løpet av de femti åra som har gått.

Starter vårprogrammet

Cosmic starter vårprogrammet på Revetal gamle stasjon med konsert lørdag 11. mars, så går det slag i slag utover: Helga etter blir det konsert både fredag og lørdag.

Fredag 17. mars rocker Decibull Revetal. De øver i Rockstream-øvingskjelleren langs Kileveien i Ramnes, Cosmic øver i garasjen til Anders Kjær noen hundre meter borti gata.

Midt i mellom disse øver Unge talenter i Re i garasjeloftet til Thor Morten Hansen, og langs den samme Kileveien ligger også øvingsbula til Za-Zaa.

Gamle ringrever og unge talenter

Lørdag 18. mars kommer Eddies Five tilbake til Revetal, tre – fire tiår etter at de var lydsporet til en ungdomsgenerasjon på bygdefester her – det kan du lese mer om i denne papiravisa – last ned gratis.

Fredag 24. mars står Unge talenter i Re på stasjon-scenen – en fantastisk fin vårtradisjon. Lørdag 25. mars kommer Rune Rudberg tilbake til Revetal for å holde solokonsert på stasjon.

Og det var bare mars-programmet til Revetal gamle stasjon – det er bare å glede seg til fortsettelsen utover våren!

