Rocker Re for første gang: Større trøkk på små steder

– Tre dager med grenseløs rockemagi, lover Rockstream-gjengen. Og helt øverst på en hylfersk og superimponerende plakat ruver rockelegendene i Backstreet girls.

Sak oppdatert: Overskrifta til denne saken sto seg ikke spesielt lenge, for Backstreet girls spilte i Vivestad i 1991, da ungdomslagene i Vivestad og Høyjord gikk sammen om å få bandet til å spille på fest på lokalet. Så i prat med gutta boys var de ikke helt oppdatert på kommunegrensene til gamle Re kommune, og ReAvisa ikke klar over at de hadde spilt i Vivestad. Takk til årvåken ReAvisa-leser som sa ifra!

– Ja, det er første gang vi speller i Re, forteller bandet til ReAvisa. De svære rockelegendene gleder seg til å rocke en liten festival her i Re:

– Det blir alltid bra trøkk der Backstreet girls speller, men spesielt på litt mindre steder, som ofte veit litt bedre hvordan man fester ordentlig.

Gamle rockeveteraner og unge talenter

Backstreet girls får selskap av mange gromme navn og band på den hylferske plakaten, som ble sleppi denne uka – snaut fire måneder før festivalen braker løs.

Hit til Re kommer up-and-coming utlandske band. Flere lokale band er også klare, som for eksempel Za-Zaa som kommer tilbake til låvescenen i år igjen.

Der skal Unge talenter fra Re åpne hele festivalen, tradisjonen tro.

Topper toppåret i fjor

Det har vært flere forskjellige konserter og festivaler på Bekkefare langs Kileveien i Ramnes opp gjennom åra. Siden 2018 har Rockstream-festivalen blitt arrangert her.

Fjoråret ble uten tvil toppåret så langt, med full festivalcamp og stor stemning på tribunene gjennom tre dager med konserter fra tidlig på ettermiddagen til utpå natta.

Nå lover dugnadsgjengen bak festivalen at 2023 kommer til å overgå alt vi har opplevd tidligere.

Fra Tons of Rock til Re

Og med Norges beste rockeband som headliner kan de stå trygt i den lovnaden: I år tar selveste Backstreet girls turen til Re, og bandet er i storform. I 2021 ble de kåra til Årets norske rockeband.

Folk strømmer til konsertene deres som aldri før, snart 40 år etter at bandet fant sammen. I fjor var Tons Of Rock deres høydepunkt. – Vi har riktignok ikke plass til 60.000 tilskuere, ler festivalsjef Svein Flåteteigen.

Kapasiteten på den intime Re-festivalen er rundt 1.500 publikummere, et tall de har vært langt unna – enn så lenge.

MÅ komme tilbake

The Carburetors kommer tilbake, og det blir et hjertelig gjensyn. De har spilt her før, i motsetning til veteranene i Backstreet girls som aldri har spelt i Re før.

– Etter en forrykende konsert i 2019 har vi fått mange tilbakemeldinger fra publikum om at de MÅ komme tilbake. Det passer veldig godt i år, i og med at de slapp nytt album nå nylig.

Som for øvrig passerte mer enn 50.000 avspillinger på Spotify allerede den første uka etter at albumet var ute.

Mer enn tjue band på plakaten

– For de som ennå ikke har opplevd dette bandet, så kan vi love dere ett av Norges beste liveband, med svette og god bredbeint rock’n roll. Sist gang ble det gitarsoloer på scenetaket, noen heftige hopp, og mye moro.

– Vi har mange spennende «up-and-coming-band» i år også: Over tjue band står på plakaten, så vil det være noe for enhver smak, om det er bluesrock, poprock, punk, rock’n roll, eller hardrock.

– Vi skiller oss nok litt ut fra en god del andre musikkfestivaler i Norge med tanke på lineup og bredden den representerer, forteller festivalsjefen.

Daglige henvendelser fra band

Bookinggjengen bruker veldig mye tid på å finne mer ukjente, men fortsatt vanvittige gode, band og musikere. – Kvaliteten er der, men nåløyet er trangt – og dessverre er det en del band som faller utafor og dermed ikke får den oppmerksomheten de fortjener.

– Behovet for festivaler som oss er så definitivt tilstede, og vi opplever nesten daglig å få henvendelser fra band som virkelig ønsker å spille og vise fram hva de kan.

– For eksempel det danske bandet H.E.R.O. som spilte hos oss i fjor, som var på turne med Slash fra Guns n’Roses i Japan i 2019.

Motivasjonen er høy

– Jeg slutter ikke å bli overraska over hvor ufattelig mange bra band som finnes der ute, forteller festivalsjefen. – Det er rett og slett nitrist at ikke flere har opplevd noen av de banda vi har hatt på scenen siden oppstart.

– Motivasjonen er derfor høy når vi veit at flere av banda havner på spillelistene til publikum etter endt festival.

– Med lidenskap for musikk gir dette oss mye!

Tusenvis av dugnadstimer

Etter flere år og tusenvis av dugnadstimer så begynner festivalområdet for alvor å få en veldig god ramme, med veldig begrensa budsjett. Stikkordet her er gjenbruk og søkeordet “gis bort” på Finn.no.

Ny tribune, stor terrasse, kiosk, bar, hovedscene, saloonscene og nydelige dasser, – som vi for øvrig har fått mye skryt for, forteller Rockstream-gjengen, – så er alt duka for en skikkelig fin festival.

Rockstream arrangeres langs Kileveien, to kilometer vest for Revetal, fra og med torsdag 29. juni til og med lørdag 1. juli 2023.

