Når en av landets fremste landskapsarkitekter, som blant annet har stått for uteområdene på Norges paradegate Karl Johan og den nye Barcode i Oslo, sier det, så må det vel stemme? – Jeg tar i litt, sånn at folk skal våkne, sier Rainer Stange med en latter og et lurt smil.

Riktignok er denne velrennomerte landskapsarkitekten, med utdannelse fra Oslo og Paris, og bakgrunn fra Snøhætta og byplanlegging i Paris, opprinnelig fra Ramnes og Re.

Så helt objektiv er han nok ikke, når han kommer hjem for å gi inspirasjon til jobben som skal gjøres med uteområdene på Revetal. Les mye mer om møtet og prosjektet i den siste papiravisa.

En begynnende by

Det er blitt kalt «områdeplan» og Revetal blir kalt «områdesenter», «tettsted», og så videre. Rainer mener vi må si det som det er: – Revetal må komme ut av skapet – som by.

Her har vi alt en by har, bare i en mindre skala. – Om ikke det er en fullt ferdig by, så er det starten på en, og det må vi ta høyde for i BY-planlegginga.

Det er gater, fortau, park, akser som binder sentrum sammen i nord-sør og øst-vest, det er fortetning med bygging i høyden. En begynnende by.

Bevilga nesten fire millioner kroner

– Vi i ReAvisa har i alle år kalt Revetal en bygdeby, hva tenker du om det?

– Det er jo litt sånn halvveis, litt nedsettende, kanskje?, svarer Rainer da ReAvisa har ham på tomannshånd i ei pause under møtet på Revetal bibliotek.

Det var tidligere i februar, og tema var uteområdene på Revetal – der det er bevilga nesten fire millioner kroner over en femårsperiode.

By eller bygdeby?

– Men vi sier og skriver det med stolthet, som at “bygdeby” er det beste fra både “bygd” og “by” – kan det passere da?

– Hvis man sier bygdeby og slår seg på brøstet og er stolt av det, så kanskje det snur oppfatninga av ordet utad, også. Det hadde jo vært moro.

– Jeg har lagt merke til at ReAvisa skriver «bygdeby» og jeg kan like det, personlig – men jeg har også tenkt at andre kan tenke nedsettende om det.

Spennende vei videre

Rainer har et forslag til et nytt begrep om Revetal: «Bekkebyen», der vi kan låne ut gratis kanoer til bekkesafari langs Revetalbekken. Han mener Revetalbakken gjerne kan spille hovedrollen i park med grøntområder og turstier langs vannkanten.

Forslagene var også mange i kommentarfeltet til saken om møtet på ReAvisas Facebook-side, der alle som vil fortsatt kan bidra til forslagskassa. Det blir plukka opp av prosjektleder Marthine Søyland Hoel.

På møtet på biblioteket kom det enda flere forslag. Alt dette sammenfattes i planen for veien videre for (bygde)byen vår. ReAvisa følger saken.

