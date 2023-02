Forslagene renner inn: – Fantastisk respons!

Blant veldig mange forslag, blir Revetal-tegningene til Rainer Stange nevnt. – Vi har derfor hivi oss rundt og fått Rainer til å komme for å holde et inspirasjonsforedrag – både om muligheter langs elva, men også inspirere til hva som er mulig å få til på Revetal.

Det forteller Marthine Søyland Hoel, samfunnsutvikler i Virksomhet folkehelse, klima og stedsutvikling i Tønsberg kommune. Hun skryter av engasjementet rundt ReAvisa-saken:

– Fantastisk respons! Mange og gode innspill!, sier Marthine om forhåndssaken på møtet som finner sted på Revetal bibliotek tirsdag 7. januar klokka 18.00.

Middelalder-tema

Mange av forslagene i kommentarfeltet til saken på ReAvisas Facebook-side går på stor lekeplass, ridderborger, festninger og huler å leke i – for å trekke middelaldertema med i sentrumsplanene.

Linn Marlene Jevne viser til Drammen, der de har en stor lekeplass med noe for alle aldre: Skatepark, lekeplass, klatrestativ og store dumper.

Wenche S. Viken viser til Sandefjord, med flotte uteområder med sitteplasser og blomster, lekeapparater til barna, sanitæranlegg, med mer.

– De har jo også den berømte fontenen. Kanskje det kunne vært en på Revetal?

Velrennomert landskapsarkitekt

Og flere trekker fram de tidligere planene til Rainer Stange om turvei og muligheter for Revetal sentrum. Derfor fikk Rainer spørsmål om å komme til dialogmøtet, og det gjør han.

Her i Re er den velrennomerte landskapsarkiteten mest kjent for de flotte utearealene hjemme i Ramnes, på Stange gjestegård – med den fantastiske labyrinten.

Rainer er utdanna både i Norge og i Frankrike, og han har jobba i byplan- og arkitektkontorer i Paris og hos Snøhetta.

Han er professor Arkitekthøgskolen i Oslo og partner og en av grunderne i firma Dronninga landskap.

Prisbelønt

Da han i fjor var gjest i programmet Drivkraft på NRK radio, ble han presentert som en av landets fremste landskapsarkitekter:

«Stange har vunnet en rekke priser og står bak blant annet Kirkeparken i Tromsø og Dronning Eufemias gate og Bjerkedalen Park i Oslo.

Et prosjekt han derimot aldri blir ferdig med, er hans egen park rundt familiegården hjemme i Re».

Tirsdag 7. februar kommer Rainer Stange til dialogmøtet på Revetal – om Revetal.

Amfi og utescene

Blant flere forslag er det å opparbeide fine utesitteplasser, og mange mener en utescene eller et amfi av noe slag er en super ide.

– Dette vil jo kunne bli et samlingssted for både musikk og andre former for kultur, skriver Sindre Gade Johnsen.

Eivind Heggem foreslår bane og område for radiostyrt moro for liten og stor, unge og gamle.

Morgan Heian er en av flere som foreslår en hundepark.

Vannspeil og skøyteis

Trine Gjersøe ønsker seg mer grønne områder: – Mye asfalt i dag. Mer trær, busker og blomster. Plasser som innbyr til å gå tur eller sette seg ned.

Nicole Schubert Hagen har mange forslag, blant annet trampoliner og rulleskøytebane som kan bli skøyteis om vinteren – og frukthage.

Når det gjelder vannspeil og skøytebane så var det med i planene for Revetalparken – helt fram til siste votering.

Spillemidler var søkt og innfridd, men kommunestyret i gamle Re kommune vendte likevel tommelen ned.

Asfaltflekk til rånerne

Nå er det åpent for både gamle og nye forslag, forteller prosjektleder Marthine i Tønsberg kommune. Og forslag er det enda flere av:

Anne Laomian Gunnerød ønsker seg en «markedsplass» hvor en kan arrangere forskjellige markeder, gjenbrukssalg, og så videre.

Flere ønsker seg en samlingsplass for ungdom, med flere forskjellige forslag til utforming – også en asfaltflekk til rånerne.

Renate Linna foreslår ei sykkelløype eller en aktivitetspark.

– Bruk bekken

Flere foreslår å rydde opp mer langs bekken og demme den opp, der man kan ha turstier, lekeplasser, grillplasser og masse forskjellig langs elvekanten.

Det er som å høre en beskrivelse av det som kommer fram i filmen fra arkivet, der det for en god stund siden ble drømt fritt om framtida til Revetal.

Se filmen fra ReAvisa-arkivet her:

Kort om dialogmøte om sentrumsutvikling på Revetal:

Tirsdag 7. februar klokka 18.00 – 19.30 på Revetal bibliotek.

Beboere, næringsdrivende, grunneiere, besøkende og arbeidstakere er invitert – pluss alle andre som kan være interessert.

Ved spørsmål ta kontakt med Marthine, prosjektleder i kommunen på e-post marthine.soyland.hoel@tonsberg.kommune.no eller telefon 958 31 855.

