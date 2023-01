Tusen takk, fra hele bygda vår: – For en gjeng!

For en gjeng på scenen! For en gjeng bak scenen! For en gjeng som sørger for at det er en scene!

Det er flere som har påpekt, i løpet av seksten årganger med lokalavis i Re, at vi er veldig positive og svært så spandable med de store superlativene i våre spalter – det vil si skryt, på godt norsk.

Vi digger alt som skjer her, av små og store ting.

Lar oss imponere

Vi heier på våre lokale idrettshelter, vi elsker det lokale kulturlivet og får gåsehud av våre lokale talenter – og vi lar oss imponere av de som tør å satse på sin lidenskap, enten det er hobby eller jobb, eller litt av begge deler.

I kommentarfeltet etter Nyttårskonserten i Re, ser vi at vi får støtte for det – de store superlativene, altså.

Der sitter skrytet like løst som det gjør i ReAvisa-spaltene:

Blåst av banen av alle talentene

«Ble helt blåst av banen av alle talentene vi har i bygda», skriver en ReAvisa-leser: «Første gang jeg har kjøpt kake i pausen med maskara rennende.»

Det er ingen selvfølge at vi kan få sånne store kulturopplevelser her på bygda. Det er noen som står på, javnt og trutt, som sørger for at vi har arenaer.

Som Kulturhuset Elverhøy. Som Fjellborg. Som Vonheim. Og så videre. Som sørger for alle de superviktige arenaene der folk kan få utfolde seg.

Ingenting kommer av seg sjøl

Vi hører stadig vekk at dugnadsånden dør i dugnadslandet Norge. Men det stemmer ikke her i Re. I går sto rundt tredve artister på scenen, mange av disse har allerede jobba dugnad i flere år, de yngste er så vidt i gang med å føle på gleden av dugnad.

For de veit at det må gjøres en innsats for å ha scener å stå på og et publikum å spille og synge for. I Re veit vi at ingenting kommer av seg sjøl.

Her får vi det inn fra barndommen av, og det gjør enda en ny generasjon nå – som i sin tur vil stå på for at nye generasjoner får de samme mulighetene.

Dugnadsånden lever

Lokalavisa sier bare: For en gjeng på scenen! For en gjeng bak scenen! Og ikke minst: For en gjeng som sørger for at det er en scene!

Dette er takket være den dugnadsånden som på ingen måte er død her i Re.

Og det er takket være et lokalt næringsliv, som vi veit backer opp.

Kalkulerte PR-stunt

ReAvisa har skrivi mange saker om svære pengepotter som blir delt ut fra stiftelser og fond. Men for å være litt kynisk: Dette er kalkulerte PR-stunt fra store merkevarer med godt synlige logoer på sjekkene og godt synlige logoer på skilt som skal skrus opp på veggene.

Det som betyr mye mer, tør vi påstå, er å vite at vi har et lokalt næringsliv i ryggen. Som sponser alt fra fra ei bøtte med vaffelrøre til større pengesummer.

Ofte uten at de ønsker store oppmerksomheten rundt det. Bare fordi de vil bidra til ei levende bygd.

Lå nede for telling

Som da Elverhøy, etter over hundre år som forsamlingslokale, lå helt nede for telling. For sju år siden var det ikke penger på konto til å kjøpe ei lyspære en gang, langt mindre å betale strømregninga. Og ingen folk til å ta tak i det.

Ei ReAvisa-forside. En kjapp ringerunde. Folk stilte opp. Og næringslivet i Re stabla egenkapital på beina. Resten av historien kjenner vi – en historie til å bli rørt av.

Hele bygda slo ring rundt Elverhøy. Nå vil Elverhøy-gjengen at hele bygda skal bruke huset – her er det plass til flere folk og enda flere aktiviteter.

Se hva vi har for no’!

Akkurat som bygda slo ring rundt Elverhøy, slår vi nå ring rundt Re og alt det vi er stolt av her i lokalsamfunnet vårt. Den trenden har om mulig blitt enda sterkere, nå som vi er en del av en storkommune.

Det var med dårlig skjult stolthet at Re-daktøren spotta hvert fall to ordførerkandidater til årets lokalvalg i Tønsberg kommune i Nyttårs-publikumet.

Med en «se hva vi har for no»-holdning og en nesten værmelder-aktig sving på armene opp mot scenen, og et bredt og stolt smil.

Jobber javnt og trutt

Det dreier seg ikke bare om de store pengesummene fra stiftelser og fond som får stor oppmerksomhet, men også alle de mange mindre og ofte litt usynlige bidragene.

Det dreier seg ikke bare om en strålende Nyttårskonsert, men også alt det som skjer hver dag, hver kveld og hver helg.

Den innsatsen som legges ned javnt og trutt, ofte av folk som nekter å stå i spotlighten sjøl.

Strør om seg med superlativer

Lokalavisa står inne for alle superlativene – også denne gangen. Og som vi skreiv i saken om Nyttårskonserten: Det er lov å være stolt. Det er på sin plass å skryte.

Skryte av de på scenen, skryte av de bak scenen, og ikke minst skryte av de som sørger for at det er en scene. Dere gjør en superviktig dugnadsjobb!

Tusen takk for innsatsen javnt og trutt, som sørger for opplevelser – akkurat som den vidunderlige Nyttårskonsert-opplevelsen i går.

Det er rett og slett helt fantastisk!