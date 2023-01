Nydelig Nyttårskonsert – se de fantastiske artistene

Det er bare en ting å si: Det er lov å være skikkelig stolt over kulturlivet i bygda vår. Det blir nesten litt overveldende å se alle bygdas talenter samla på en scene. Vakkert! Og imponerende!

I kveld var stinn brakke på Kulturhuset Elverhøy – der vi fikk det ene fantastiske kulturelle innslaget etter det andre, i et stort kulturelt spenn.

Ingen tvil om at en fullsatt sal lot seg imponere, og det med god grunn. – Det er er lov å være skikkelig stolt, oppsummerer konferansier Frank Wedde.

Kommer i gang igjen etter korona

Frank forteller fra scenen at de ønsker enda flere folk på huset – her er det rom for alle, og enda flere aktiviteter. – Etter sommerferien tenkte vi: Er det noe vi gjør feil?

– Men så ser vi på nyhetene: Det er vanskelig å dra i gang ting og tang igjen etter korona. Men nå må vi komme i gang igjen, folkens!

Medkonferansier Sindre Gade Johnsen forteller om blant annet ungdomsteateret på huset, der de også gjerne blir flere.

Her er det også ungdomsklubb, kor-øvelser, foreningsmøter, mekkegarasje – og mye, mye mer.

Bråk er bra

Sindre introduserer ei låt med bandet i ungdomsteateret: – Nå blir det rock’n roll. Og hvis det blir litt for høyt for noen, så er det bare bra!

Totalt var det rundt 170 innbetalte på Nyttårskonserten, på scenen opptrådde rundt 30 artister, og Kulturhuset Elverhøy stilte opp med et titalls frivillige i inngangen, kiosken og ellers i kulissene.

Det vil si godt over 200 mennesker samla på Elverhøy i kveld – så det lover godt for å få kommi skikkelig i gang igjen etter korona.

Er du interessert, så er det bare å søke opp Kulturhuset Elverhøy på Facebook for mer info.

Se bilder fra Nyttårskonserten på Elverhøy 2023:

Les mer om kultur i Re.