Denne helga konkurrerer Norgesmesteren på hjemmebane i Re: – Det er skikkelig action

I den eldste fabrikkbygningen hos Huseby er det full fart og spenning hele denne helga lang – og blant de startende er en Norgesmester på hjemmebane: – Det er skikkelig moro og hyggelig, med masse action på banen. Og veldig hyggelig utafor banen.

Det var tilbake i 2014 at motorsporten i liten skala ble starta opp på Sem, for så å flytte til Re og den eldste delen av Huseby-fabrikken i Våle i 2016.

I dag heter klubben Våle modellbilklubb, og klubben er tatt opp i Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Idrettsforbund (NIF).

Ny giv og medlemsvekst

– Vi er nå drøyt førti medlemmer, forteller Eivind Heggem fra Undrumsdal, ildsjel helt fra oppstarten på Sem for sju år siden. Det er nesten dobbelt så mye som i fjor høst, da det var en restart for aktiviteten i Re.

Klubben samles her i Re for å kjøre, skru og samles to til tre ganger i uka – noen av klubbens medlemmer har så lang reisevei som en time – halvannen.

I fjor skjedde det mye i kulissene, som nå viser seg i klubbens første store arrangement i ny drakt.

Her går det fort i svingene

– Vi er fortsatt i oppstarten under navnet «Våle modellbilklubb». I fjor pussa vi opp lokalene og lagde en ny bane, med nyåpning 31. august i fjor, forteller Eivind.

Tidligere var det om å gjøre å sladde pent, såkalt drifting. Nå er det om å gjøre å kjøre fort, såkalt touring.

Det skal gjøres unna flest mulig runder i løpet av 5 eller 8 intensive minutters kjøring.

Flere ganger Norgesmester

– Nå har vi fått godkjent internasjonal standard på banen og kan arrangere store løp – som denne Norgescup-runden, forteller Eivind. Denne helga er drøyt femti deltakere i aksjon.

En av dem er Våle modellbilklubb sin egen Olav Frostad Dahle (16) fra Holmestrand. Han har kjørt radiostyrt bil siden han var 4 år gammel, og prøvde seg første gang på bane som 6-åring.

For å gjøre nok en imponerende lokal idrettshistorie kort: På de ti åra har unggutten blitt Norgesmester flere ganger, seinest i fjor. Han sikter mot internasjonale konkurranser.

– Dette er mye mer action

– Det er moro å sette seg mål å jobbe mot, forteller Olav til ReAvisa, – også er det veldig moro å kjøre og ha det sosialt og fint – og dette er noe helt annet enn fotball, sier Olav – som også har spilt fotball.

– Dette er mye mer action, og det er individuell idrett – men fortsatt et godt miljø der vi hjelper hverandre til å bli enda bedre og utveksler erfaringer.

Tvers ovafor Olav sitter Helge Johannesen fra Lørenskog, som også har banen her i Re som hjemmebane, til tross for lang reisevei.

Eleven har passer læreren

Helge er Olavs mentor. Mens mange mener Olav er storfavoritt denne helga, så mener Olav sjøl at Helge er det, og sånn går praten før første start:

– Her har nok eleven passert læreren for lengst, mener mentor Helge om Olav. Læregutten vant NM i fjor foran læremesteren.

Men så skal det sies at Helge har vinni mer enn tredve NM-løp. Han har også vært høyt oppe på resultatlistene i VM.

Medlemmer fra en stor radius rundt Re

Miljøet i Våle er elite, med flere av landets beste innen sporten – men det er også bredde. Her kan alle som er interesserte komme og teste ut bilsporten i liten skala, klubben har lånebiler og satser stort på rekruttering.

Det kjøres enten på innendørsbaner med teppe som underlag, som her i Re, og det kjøres utendørs på asfalt om sommeren.

Det er langt til andre innendørs baner, så Re-klubben får stadig flere medlemmer fra en stor radius rundt Re.

Bruker mye tid på hobbyen

Her er det treninger to til tre ganger i uka, fast er onsdager fra klokka 17.00 til 21.00 og søndager fra klokka 12.00 til 20.00, ellers annonseres treninger utenom dette på Facebook-sida til klubben.

Olav trener minst to ganger i uka her i Re, pluss at han setter av minst en kveld i uka til skruing – ofte mer. – Det er alltid noe å gjøre, du blir aldri ferdig med å sjekke over alt – du kan alltids sjekke over enda en gang til.

– Bilene er veldig avanserte med mye å justere på, det er jo som en vanlig bil – bare i liten skala, forklarer Olav som viser fram justering av støtdempere, styring og alt mulig annet.

Masse action og moro

Men du kan også henge med uten å legge så mye i det. Klubbens lånebil er en god ide, hvis du bare vil teste ut sporten. En bil til konkurransekjøring koster fra 3.000 kroner og opp til 10.000.

– Her er alle velkommen til å komme for å sjekke ut hva dette er, forteller Olav, som understreker i prat med ReAvisa hvor godt miljøet er:

– Det er skikkelig moro og hyggelig, med masse action på banen. Og veldig hyggelig utafor banen.

