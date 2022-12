ReAvisa-året i bilder – se vår oppsummering av 2022

Lokalavisa har vært på farta og knipsa titusenvis av bilder i løpet av året som snart har gått – i videoen over er 2022 oppsummert i snaut 200 av dem.

Og med det ønsker ReAvisa alle våre lesere, bidragsytere og støttespillere, annonsører og folk som vippser et beløp nå og da et riktig godt nytt år, og vi takker så mye for året som har gått.

Vil du mimre, finner du alt du leiter etter ved å søke opp gamle saker på nettavisa. Og her finner du arkivet med papiravisa.

Avisa er annonse- og folkefinansiert. ReAvisa-vippsen er 54 02 82 / konto 1506.09.87979.

Nå sikter vi mot et nytt år – tips oss om nyttig og godt lokalt lesestoff: Tips@ReAvisa.no.