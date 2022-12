På minutter var redningsjobben i gang: – For ei bygd!

Folk og bedrifter stilte opp på flekken, en tidlig romjulsdag. – Sånn er det her i Re, sier en tross alt letta IL Ivrig-leder oppi all elendigheta, – og det skal vi være veldig glad for!

ReAvisa skreiv på morgenkvisten i dag om vannlekkasjen i Vålehallen, les mer om det her. Det var fortsatt aktivitet i hallen da vi var innom midt på dagen, 3. juledag.

– En fantastisk innsats fra bygda, med viktig og rask skadebegrensning, har gjort at mye er redda, forteller IL Ivrig-leder Frode G. Hestnes til lokalavisa.

For mye vann

– Vi prøver å redde deler av parkettgulvet sånn at vi kan bruke noe av hallen mens resten repareres. Det står om aktivitetene for flere hundre unger hver kveld i flere måneder framover.

IL Ivrig-leder Frode anslår at Vålehallen er arena for 95 prosent av all aktivitet i idrettslaget. Vannet sto til langt oppover veggen i foajeen, der vannlekkasjen var i taket.

– I løpet av minutter var det 20 – 25 stykk inne i hallen og hjalp til med skadebegrensning.

For ei bygd

Gode hjelpere lånte ut vannsugere, avfuktere og annet som trengtes. Gode samarbeidspartnere stilte opp både før og etter åpningstid, forteller Frode. «Våre» vaktmestere i kommunen Kurt og Sven var høyt og lavt, som vanlig. Brannvesenet gjorde en stor innsats med restverdibergningsbilen fra Sandefjord.

– Nå er gulvet åpna, kommunen får takstmann i morgen, og vi håper vi har redda såpass mye av gulvet at det kan være aktiviteter her til tross for vannlekkasjen.

– For ei bygd, for en dugnadsgjeng, for noen bedrifter, oppsummerer IL Ivrig-lederen.

Les mer om vannlekkasjen og Vålehallen her.