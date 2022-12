Enda mer heder og ære til Re-idretten: – Dette viser at små klubber kan få til store ting

– Samarbeidet i Re er unikt, med næringsliv og mange frivillige som trår til når det trengs.

Hvert år kåres årets Fair play-klubb i de 18 fotballkretsene, der vinnerne i hver krets i år får 10.000 kroner og en plakett, informerer Norges Fotballforbund (NFF) på Fotball.no (ekstern lenke):

Fair play er samlebegrepet for fotballens verdiarbeid. Det handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten på alle nivåer.

Stolte vinnere

– Å dele ut en Fair play-pris er en viktig anerkjennelse av klubbenes gode arbeid. Det er veldig mange flinke klubber der ute og NFF sentralt har etter nominasjon fra kretsene kåret 18 fortjente vinnere, sier fagansvarlig Fair play i NFF, Rasmus Olstad Semmerud.

Og her i Vestfold var det Re-klubben IL Ivrig som gikk helt til topps. – Vi tar imot denne prisen med stolthet, ydmykhet og en utrolig glede, sier leder i IL Ivrigs fotballgruppe Jeanett Tollefsen til Fotball.no.

– Det viser at små klubber også kan få til store ting. Det rører oss veldig. Vi har hatt et fantastisk styre de to siste sesongene.

Heder og ære til Re

Jeanett forteller at Fair play er et av flere naturlige og viktige fokusområder for den lokale fotballklubben vår, som stiller seg i rekken av hedersutmerkelser til Re-idretten.

Tidligere i år ble Ramnes IFs idrettsanlegg i Bergsåsen kåret til Årets anlegg på Idrettens festaften for Vestfold og Telemark, der Re også fikk to av Årets utøvere: Jeanette Hegg Duestad og Fredrik Solberg.

– Det er moro at små klubber på bygda hevder seg, sier Jeanett og utfyller i prat med ReAvisa: – Samarbeidet i Re er unikt – med næringsliv og mange frivillige som trår til når det trengs.

Barna alltid i fokus

IL Ivrig fotball konkurrerte mot 28 andre lag i Vestfold, klubber som er mye større i antall. – Vi har en utrolig god trener- og lagledergruppe, som jobber i samme retning som oss.

– Vi har et tydelig hovedstyre i ryggen som gir oss handlingsrom til å få til det vi ønsker for barn og unge tilknytta klubben i vårt hjerte, forteller fotball-leder Jeanett til Fotball.no.

– Barna er alltid vårt hovedfokus. Alle spiller på samme lag, enten det er foresatte, lagledere, trenere, frivilligheten, lokalt næringsliv, hovedstyre eller oss som fotballstyre.

Les mer om sport i Re.