Full pott til Re i Idrettens festaften: – For en kveld!!!

Tre fra Re var nominert – og alle vant. Pluss en gedigen overraskelse til slutt.

Tipsene rant inn til lokalavisa fra Idrettens festaften for Vestfold og Telemark fredag kveld 25. november 2022: For den ene etter den andre nominerte fra Re stakk av med priser.

Totalt gikk tre av ti kategorier til Re – og samtlige nominerte fra Re vant. Lokalavisa skreiv i forkant av festaften om de nominerte fra Re.

Tre fra Re

Den fantastiske fasiten ble: Jeanette Hegg Duestad Årets kvinnelige utøver, Fredrik Solberg Årets parautøver, og Bergsåsen idrettspark Årets idrettsanlegg.

Jeanette og Fredrik tok personlig i mot sine priser, og Ramnes IF-ildsjelen Alfred Ringdal tok i mot prisen på vegne av Bergsåsen idrettsanlegg.

Hver og en vinner ble jubla fram, mens den kollektive Re-jubelen sto i taket. Svømme-pappa Harald Solberg måtte klype seg i armen:

– Ganske utrolig å være her – helt sjukt med tanke på hvor lite Re er i forhold til Vestfold og Telemark!

– En gedigen overraskelse

– FOR EN KVELD!!!, rapporterer Jeanette Hegg Duestad på sin idrettsutøver-side på Facebook. – Jeg reiste til Skien med et bittelite håp om å kunne ta hjem prisen etter et helt fantastisk år.

– Stolt av å få den og utrolig glad for at jeg til slutt klarte å få gallaen inn i kalenderen og fikk muligheten til å hente den sjøl.

– Kvelden ble avslutta med en gedigen overraskelse: Jeg ble tildelt årets «Vestfold og Telemark idrettskrets ÆRESPRIS».

– Det kom svært uventet og fysøren så sykt rått å få motta prisen! Rørt, ufattelig stolt, enda mer takknemlig.

Mange å takke

Jeanette forteller at det kokte av følelser til stående applaus. – Det finnes så utrolig mange dyktige idrettsutøvere, lag, ildsjeler, klubber som jobber iherdig for inkludering og så videre i det store fylket vårt, og det var altså jeg som endte opp med årets ærespris!

– Nok en gang så må jeg få takke familie, venner, støttespillere, sponsorer, forbund og sist men ikke minst det laget som jobber sammen hver dag og legger grunnlaget sammen slik at jeg kan stå å ta imot en slik pris på en sånn kveld.

Jeanette forteller at hun skriver disse orda mens hun sitter på Bastøferga over til Østfold, der det er vurderingsstevner i Fredrikstad hele denne helga.

