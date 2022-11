Raymonds lastebil ble ribba i natt: – Helt utrulig frekt

En bande reiser rundt og ribber lastebiler. I natt slo de til i Re, men tjuvene må ha blitt overraska av noe eller noen. De stakk nemlig bare ifra alle delene strødd utover bakken.

Det er flere rapporter om en bande som reiser rundt og ribber lastebiler, der de demonterer og stikker av med lykter, speil, karosserideler, med mer.

Flere steder på Østlandet har de slått til, og seinest natt til fredag sist uke på Freste. Sist natt slo de til mot en parkert lastebil på Kjønnerødtoppen.

Etterlyser vitner

Kanskje litt vågalt å slå til her, siden lastebilen står parkert langs en ganske så trafikkert fylkesvei, Fossanveien. Og nettopp det mistenker lastebilsjåfør Raymond Åmodt (39) at har skjedd:

Tjuvene har blitt overrumpla av noe eller noen, og dermed har de bare stikki av uten å få med seg tjuvgodset. – Hvem det er som skremte dem av gårde, det sku’ vært moro å visst.

– Da veit vi mer om når det skjedde, og kanskje de som skremte vekk tjuvene veit noe om åssen bil de kjørte, beskrivelse av folka, med mer.

Proffe folk

Det hele blir anmeldt på mandag av firma Raymond kjører for. Så vidt han veit, har det ikke forsvinni en eneste del fra lastebilen. Men mye er demontert, og den er ikke brukanes.

– Alt er skrudd fra hverandre pent og pyntelig – det er tydelig at dette er proffe folk og kanskje fagfolk. Alle delene er hele og pene, forteller Raymond.

Han viser lokalavisa rundt den nedstrippa lastebilfronten. – Bak her, inn mot skauen, lå alle delene igjen på bakken.

Langt ifra kjørbar

– Jeg savna ikke noen ting, sånn umiddelbart, men det ligger skruer og sånt utover hele her, sier Raymond og leter med lommelykt etter flere skruer. Han har litt av en ryddejobb denne søndagen.

Lastebilen er ikke kjørbar. Det mangler lykter, karosserideler, seter, noe elektronikk – til og med kupelyset har tjuvene demontert.

Men de fikk aldri med seg noen av delene de demonterte. Derimot fikk de med seg en del diesel de har tappa fra tanken.

Skjedd i løpet av natta

– Jeg veit at andre steder har de pella av mye mer enn det de har rekki her. Så jeg er helt overbevist om at noe har skremt dem og så har de har stikki av fra hele greiene.

Raymond aner ikke når ugjerningen har finni sted, bare at det ble oppdaga da en nabo ringte ham og lurte på hva som hadde skjedd med lastebilen hans i 10-tida søndag.

– Da reiste jeg opp og kikka på det, og så jo fort at her var det mye som ikke stemte, sier Raymond til ReAvisa. En gang i løpet av natt til søndag var tjuvene på ferde.

– Helt utrulig frekt

– Det hadde vært veldig interessant å høre fra den eller de som kan ha skremt tjuvene, sier Raymond. Alle som veit noe om dette kan ta kontakt med ReAvisa på Tips@ReAvisa.no.

– Det er helt utrulig frekt at det går an å i det hele tatt prøve seg på dette. Men jeg tipper at de kommer i en varebil eller en lastebil og steller seg på tvers foran lastebilen, for å holde på litt i skjul.

Mens ReAvisa prater med Raymond, kommer Viking for å berge lastebilen. Nå må Raymond prøve å leite opp en annen bil til mandagens arbeidsøkt for Norsk Gjenvinning.

Masse trøbbel

– Dette er helt sikkert snakk om store kostnader i reparasjoner, og det blir en utfordring å få tak i en annen lastebil – kanskje blir det andre arbeidstider for å få dette til å gå opp med de bilene vi har igjen.

– I det store og det hele masse trøbbel, bare på grunn av noen frekke tjuver, sier Raymond til ReAvisa og sukker oppgitt.

Mesteparten av søndagen gikk med til å redde deler og få berga lastebilen til verksted.