Tre – to – eeeen….: – Ååå, treet er helt nydelig!

Julegrantenning er en fin tradisjon, og sjøl om været ikke var på vår side var det flere som ville få med seg den årlige julegrantenninga. Dessverre ble det ikke noe fakkeltog eller spilling av korpsene, for det både blåste og regna sidelengs!

Det var ikke mye som minna om jul, mer om høst, da julegrana ble tent rundt om i Re søndag. Så ille var det, at fakkeltog og korpsmusikk måtte avlyses.

Likevel ble det julestemning med gang rundt juletreet, om ikke til toner fra Blågjengen og Ramnes og Røråstoppen skolekorps, men til Spotify og allsang.

Regnet pøsa ned

Først var alle med på en nedtelling fra ti til en, ledet an av ordfører Anne Rygh Pedersen, og så var julegrana tent i år også. Det skjedde i Revetalparken sist søndag, den første søndagen i advent, og det var også julegrantenning på Dalheim i Undrumsdal og på Våle samfunnshus.

Overalt pøsa regnet ned og det var neppe like mange oppmøtt som det ville vært med et mer vennlig vintervær over Re.

Men ruskevær til tross – julegrana ble tent rundt om i Re, og der skal de stå og lyse opp gjennom hele juletida.

Julestemninga kommer snikende?

– Det blir spennende å se åssen dette går, håper det ikke regner altfor mye da, sier Martin (11). – Jeg har ikke fått noe julestemning enda, den kommer ikke før 1. desember, er Liam (12) veldig bestemt på.

Amalie (12) sier seg enig. – Sjøl om vi spiller masse julesanger nå, så er ikke julestemninga helt der, forteller hun. Emilie (12) derimot får julestemning allerede tidlig i november, så hun er godt i gang.

De er alle litt slitene etter å ha øvd, for som Amalie sier, har de spilt den samme sangen åtte ganger på rad nå. Da er det litt kjipt at været gjør at de ikke får spilt som planlagt i Revetalparken.

Julegrantenning-debut i Re

Kaja Glåmen er forsanger, og alle synger med til gang rundt juletreet. Ordføreren leda an i nedtellinga til tenning av julegrana: – Det er jo veldig fint å være her, og treet er helt nydelig.

– Og spesielt når vi får flere hjerter på det, sier ordfører Anne Rygh Pedersen. Hun viser til julehjertene som barneskole-elevene kasta seg rundt og lagde sist uke og pynta uteområdet mellom Re-torvet og kommunehuset med.

Juletreet i parken skal også pyntes med julehjerter.

Fint å være sammen

– Jeg syntes det alltid er hyggelig å få invitasjon og komme hit, det er faktisk mitt første år på julegrantenninga her i Re, forteller ordfører-Anne til ReAvisa.

– Det er jo selvfølgelig litt regn og sånn, men når jeg ser barna løpe rundt her, med nisseluer, så kommer jo julestemningen fram.

– Det er jo det å være sammen som er så fint, sier ordføreren vår.

