Ordføreren pynter sammen med Emil (8) og Mille (10): – Det var rett og slett en misforståelse, dette her

Ordføreren er glad for at ReAvisa skriver om stort og smått i denne delen av den nye storkommunen: – Så får vi retta opp i sånne misforståelser som dette.

Det var aldri meninga at Revetal skulle bli helt fri for hjertelig julepynt, forteller ordfører Anne Rygh Pedersen. I dag er hun på Revetal for å se på de flotte julehjertene som elever ved Røråstoppen skole har lagd, og hjelpe med å henge dem opp.

– Det er rett og slett en misforståelse, understreker ordføreren i prat med lokalavisa.

Både i by’n og i bygdeby’n

Ordføreren forteller at Barn i byen-prosjektet tar mål av seg å binde nye Tønsberg tettere sammen, ved å inkludere barnehagene i Re.

Derfor var barnehagebarn fra Linnestad på rådhuset i by’n for å pynte der, og barnehagebarn fra Skjeggestadåsen var på scenen på Tønsberg torv.

– Men det er ikke dermed sagt at alle julehjertene skal til torvet i Tønsberg, understreker ordføreren i prat med ReAvisa. – Ett eller annet sted har det blitt litt feil.

– Vi vil ha julehjerter fra barnehagene BÅDE her på Revetal og i Tønsberg sentrum. Sånn blir det fra neste år av – igjen.

Sku’ bare mangle

Men i år redder skolebarna tradisjonen. Blant de som henger opp den fantastisk flotte julepynten er Emil (8) og Mille (10) – 4. og 5. klassingene har hengt opp sine julehjerter i dag, fredag 25. november, og 2. klassingene skal henge opp sine julehjerter på juletreet i parken til uka.

– Det er veldig moro å henge opp og se hvor fint det blir, forteller Mille og Emil, der Røråstoppen skole-elevene pynter med god hjelp av ordføreren.

– Nei, så fantastisk flott!, sier en forbipasserende. En annen forteller at hun leste om det i ReAvisa, og «syntes det var for gæli».

En annen sier litt strengt til ordføreren: – Ja, det sku’ bare mangle!, før det bare er skryt å få.

