Julehjertene er et stort savn – skolene tar utfordringa

– Det er så veldig fint med sånne hjerter på Revetal, vi ser jo alle dem når vi handler julegaver og sånt, sier barna i bygdebyen vår – som ble skuffa over det de leste i lokalavisa tidligere denne uka.

Det var tidligere denne uka at ReAvisa skreiv om julehjertene på Revetal – eller de manglende, som sådan. Etter mange år med julepynt fra barnehagene, blir det ikke noe av det i år.

For i år blir all hjertelig julepynt laga av barnehagebarn i Re hengt opp på Tønsberg torv, ikke utafor Re-torvet og kommunehuset som tidligere.

Gammel juletradisjon

Juletradisjonen med julepynt fra barnehagene i Re er en gammel tradisjon – hvert fall like gammel som rundkjøringene på Revetal. Det starta med fin julepynt der, og fortsatte for to år siden med julehjerter som en del av «Barn i byen»-prosjektet i den nye storkommunen.

Men i år var det bom stopp: – Hjertene er dypt savnet av mange på Revetal i år, sa Anniken Thuve Ivarsson i ReAvisa-saken, som har fått stor oppmerksomhet i dagene etter publisering.

Flere skriver i kommentarfeltet til saken på ReAvisa sin Facebook-side at de tror det må være en spøk, men det er det ikke. Flere foreslår å lage hjerter til Revetal, likevel.

– VELDIG på sparket

Den oppfordringa har Røråstoppen skole tatt – så til de grader: I dag, fredagen før den første helga i advent, er rundt hundre elever fra tre klasser i sving: 2. klasse, 4. klasse og 5. klasse.

De leste om julehjerte-saken på nettavisa ReAvisa.no og kasta seg rundt: – Det er VELDIG på sparket, men siden det har blitt som det har blitt så tar vi utfordringa!

Det sier Tuva (9), Mathilde Oline (9) og Ida (9) i 4. klasse på Røråstoppen skole til ReAvisa. De har gjort ferdig sine hjerter, og lurer på om de skal lage enda ett.

«Man tager vad man haver»

– Det er så veldig fint med sånne hjerter på Revetal, vi ser jo alle dem når vi handler julegaver og sånt, forteller 4. klassingene ivrig til lokalavisa, som får se på alle de flotte hjertene som er laga.

Barnehagene får ferdig utskjærte hjerter av sponplater, det har ikke skoleelevene fått – så da «tager man vad man haver»:

– Vi har fått lov til å bruke alt mulig fra kunst- og håndverksrommet, forteller kjempefornøyde og kreative elever.

En travel skoledag

– Vi har bare tatt mye forskjellig og hengt på av glitter og stas, etter at vi først tegna og så fargela. Så laminerer vi, før vi klipper det til helt nøyaktig til slutt. Da skal det holde en stund, sjøl om det bare er av papir.

Marko på SFO løper att og fram og får logistikken til å gå opp med papir, pynt, laminering, klipp og lim. En ide, et morgenmøte, en travel fredag – og snart er hjertene oppe.

I dag blir julehjertene til 4. og 5. klasse hengt opp utafor Re-torvet og kommunehuset, så skal 2. klassingene pynte juletreet i parken med sine hjerter til uka.

Også Ramnes skole har tatt utfordringa og kaster seg på julehjerte-pyntinga av bygdebyen vår, får ReAvisa opplyst.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

Les mer om barnehager og skoler i Re.