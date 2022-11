Sjekk alt som skjer til helga her i Re

Første helga i advent med mye som skjer i Re – som vanlig! Bare sjekk her:

Det mangler ikke ting å finne på i Re, heller ikke til helga. Da er jula så til de grader i gang, med den første helga i advent.

Til helga blir det to julemarked, flere julegrantenninger, fest på stasjon og rundt hundre Re-dansere skal underholde på en stor danseoppsetning.

Julemarked i Vivestad

Første helga i advent til helga 26. – 27. november er det julemarked på Bygdehuset Sagatun i Vivestad, åpent fra klokka 11.00 til 16.00 begge dager. Vivestad julemarked er i år 36 år.

Her er cirka femti utstillere klare, inne og ute på Sagatun. Det er kafeteria der det også serveres julemiddag. Her er det gratis inngang og parkering – alt overskuddet går til Bygdehuset Sagatun.

– Vi byr på førjulsstemning og muligheten for å finne gaver til alle i familien og vennekretsen, og samtidig bli ferdig med «hjemmebaksten». Tradisjonen tro blir det loddsalg med flere gavekort og mange fine premier.

Julemarked i Vikalåven

Til helga blir det også julemarked på Vikalåven, det skjer lørdag 26. november fra klokka 12.00 til 16.00, forteller Wenche Weum Bue i Vika.

Her blir det i tillegg til flotte varer fra egen landhandel mange gjesteutstillere som selger flotte julegaver, julebakst, julepynt, med mer. Det blir også salg av grøt, gløgg, pepperkaker og kaffe.

Søndag 27. november er første søndag i advent, og da skal julegrana tennes flere steder rundt om i Re:

Julegrantenning på Revetal

På Revetal blir det fakkeltog fra Revetal ungdomsskole til Revetalparken der julegrana skal tennes. Fra klokka 16.00 blir det salg av fakler i skolegården på Revetal ungdomsskole, før fakkeltoget går til Revetalparken klokka 16.30.

Klokka 17.00 tennes lysa i julegrana i parken. Blågjengen og Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller til gang rundt juletreet, det blir salg av kaker og varm saft.

– Vel møtt til en koselig start på adventstida. Ta gjerne på nisseklær/nisselue!

Julegrantenning i Undrumsdal

Samme søndag blir det også julegrantenning på Dalheim i Undrumsdal, med gudstjeneste først fra klokka 16.00 i Undrumsdal kirke.

Så blir det fakkeltog fra kirka til Dalheim, der julegrana tennes til julesang akkompagnert av Våle skolekorps, forteller Ole Hans Fjellvang.

Etterpå blir det kafe på Dalheim med salg av gløgg, kaffe og kaker. Det er gratis pepperkaker og saft til barna – og nissen kommer!

Julegrantenning i Våle

Samme søndag blir det også julegrantenning utafor Våle samfunnshus i Våle. Lysa på grana tennes klokka 16.00 og Glagjengen spiller julemusikk.

Etter julegrantenning er det klart for julespill med revygruppa Sceneskrekk og salg av grøt på Fjellborg.

– Kanskje nissen kommer også?

Fest på stasjon

Lørdag 26. november kommer Smokey Sound til Revetal gamle stasjon, de leverer låter som If You Think You Know How to Love Me, Don’t Play Your Rock’n Roll to Me, Lay Back in the Arms of Someone og Living Next Door to Alice.

Bandet er kjent for å skape god stemning og høy festfaktor, heter det i ei pressemelding om konserten på stasjon.

Konsertstart er rundt klokka 21.00 på lørdagskvelden.

Rundt hundre Re-barn på scenen

Samme helg er rundt hundre dansere fra Re med på en storoppsetning på Nøtterøy kulturhus: ”Tre nøtter til Askepott”. Det er Heges jazzballett som står bak, som også har øvelser på Revetal. Det blir forestillinger fredag, lørdag og søndag.

En av hovedrolleinnehaverne er fra Re; Helene Salbu spiller Askepott. Andre reinger på scenen er Sunniva Nåtedal som kongen og Kristine Stokland som stemor. Totalt er over 500 dansere med, i alderen fra 3 år til 18 år.

Allerede er noen forestillinger utsolgt, så det lønner seg å sikre seg billett. – Vi lover en vakker, morsom og spennende forestilling for hele familien, som garantert vil gi julestemning, sier Henriette Paulsen på vegne av Heges jazzballet.

Trivelig førjulstid

Så er det verdt å minne om juletreet på Re-torvet med julegaveønskelapper. Det er Re Røde Kors som samler inn julegaver for 12. året på rad, som kommunen deler ut.

Les også mer om det som skjer fram mot jul i papiravisa – last ned gratis.

Og tips gjerne dersom noe mangler i oversikten: Tips@ReAvisa.no.

