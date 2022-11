Last ned ReAvisa på papir november 2022

ReAvisa ligger i postkassene og der folk møtes, og papiravisa kan lastes ned på nettavisa, denne uka. Vi ønsker som vanlig alle våre lesere en god lesestund med godt lokalt lesestoff.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert, setter du pris på lokalavisa og vil være med på spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

Frister og utgivelsesdatoer for årets siste avis og hele det neste året finner du her.

Store sportslige prestasjoner

Visste du at vi har en landslagsspiller i bygda vår? Det visste ikke vi heller, før vi fikk tips om det – og skreiv en sak om det. Som du kan lese i denne avisa.

Men alle visste vel at vi har fått en verdensmester. Med fire gull og en bronse ble Jeanette Hegg Duestad (23) den beste utøveren i årets VM i skyting.

Men visste du at VM-helten sjøl er aller mest stolt av bronse-medaljen, og ikke de fire gullene?

«Årets forening» er fra Re

Mye blir dyrere om dagen og flere sliter med økonomien. Men det er hjelp å få, der kommune og frivilligheten i Re samarbeider godt – det kan du lese mye mer om i denne avisa.

Mange frivillige er med i en av sanitetsforeningene i bygda vår – og et lokallag i Re ble nylig kåret til «Årets forening» blant 600 sanitetsforeninger landet over.

Og apropos samarbeid – Re helsehus, Nasjonalforeningen for folkehelsen, pluss det lokale næringslivet sørger for at Re blir et «demensvennlig lokalsamfunn».

Feirer med frivillig-fest

Sandbøtte-prosjektet, der eldre fra 67 år og oppover får strøsand på døra, feirer i år hele femten år – og alle som bidrar ble hedret på en frivillig-fest nå nylig.

Det lakker og lir mot jul, faktisk den første normale juletida siden 2019 – så vi har samla en oversikt over det som skjer i Re.

Har du tips til lokalavisa, så send oss gjerne noen ord på Tips@ReAvisa.no.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

