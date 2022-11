Julegaveinnsamling for tolvte året på rad i Re: – Julegavetreet kommer opp til uka

– Ja, nå nærmer det seg juletid igjen i Re, og Re Røde Kors er i full sving med forberedelsene til julegaveinnsamlinga.

Dette blir den 12. i rekka for Julegaveinnsamlinga, forteller julegavejentene Laila og Jennifer i Re Røde Kors til ReAvisa.

– Reingene er noen av de mest gavmilde som finnes, det har vi sett i alle de tidligere åra.

Julegaveønskene er klare til uka

– Vi i Re Røde Kors håper at folk i år også tar en titt på ønskejuletreet i 2. etasje på Re-torvet og tar med seg ønskelapp eller flere – det kommer opp til uka, i løpet av uke 46.

Barneklesbutikken Stor og Liten stiller trofast opp og tar imot gaver i år også. Så når ønskelappen er henta og gaven er klar, så kan den leveres der.

Gavene må ikke pakkes inn, men det viktigste er at ønskelappen følger med gaven slik at kommunen finner fram til riktig person bak ønsket.

Alle gaver blir kontrollert før de blir levert til kommunen for å se at det ikke ligger personlige hilsninger og liknende i julegavene.

– Behovet er dessverre større enn vi skulle ønske

Julegaveinnsamlinga er et samarbeid med kommunen, der barn og ungdom i familier som trenger ekstra støtte kan ønske seg julegaver. Målgruppa er barn og unge fra 0 til 23 år, – og behovet er dessverre større enn vi skulle ønske, forteller Re Røde Kors.

De kommer også til å ha stand på Re-torvet lørdagene 3. og 10. desember fra klokka 12.00 til 14.00. – Da er det mulig å levere gaver til oss eller bare slå av en prat over en pepperkake.

Siste frist for innlevering av gaver er 16. desember, dette er for at Randi og Mona, de flotte jentene fra kommunen, skal få tid til å levere ut alle gavene før julaften.

Juletreet med julegaveønskene, som vil stå i 2. etasje på Re-torvet akkurat som tidligere år, kommer opp til uka, i løpet av uke 46 – så følg med, råder Re Røde Kors.

