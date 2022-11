Treffpunktet slo alarm – nå er matkassene til jul mest sannsynlig sikra: – Det har gått slag i slag!

– Det tok ikke lange tida etter at saken var ute i ReAvisa før første donasjon kom inn. Siden har det gått slag i slag med gode bidrag, forteller Treffpunktet-gjengen.

Treffpunket – det skrives egentlig tREffpunktet med RE i store bokstaver inni navnet – starta med utdeling av mat på Brårsenteret for halvannet år siden.

Siden den gang har behovet eksplodert, skreiv ReAvisa på tampen av oktober. Da lokalavisa var innom fikk 120 reinger mat på bordet de neste dagene – derav 40 barn.

Går slag i slag

– Det tok ikke lange tida etter at saken var ute i ReAvisa før første donasjon kom inn. Siden har det gått slag i slag med telefoner, avtaler og levering av donasjoner fra bøndene, forteller de frivillige på Treffpunktet.

– Vi er svært takknemlig for all respons og fine ord om dette prosjektet vårt. Nå er vi ganske sikre på at julekassene i desember blir innholdsrike og med god mat vi kan levere ut til de som trenger dette.

Den gode responsen kommer fra fra privatpersoner, næringsliv og lokale bønder i distriktet vårt – kanskje spesielt det siste.

Bidrag fra gårdsbutikker

Det er blitt gitt poteter, løk og mais fra Kjølsrød gård og Veierud gårdsutsalg, knoker, bog og skinkestek fra Bjune gårdsdrift, kraftbein fra Vallumrød gård, egg fra Flemming egg.

I tillegg er de i dialog med butikker om donasjon av julemat. Kommunen har også mulighet til å støtte opp om matutlevering, gjennom folkehelsemidler. Flere firma har også gitt penger.

Etter ReAvisa-saken kom også NRK Radio for å lage et innslag, med fokus på det flotte frivillige arbeidet som legges ned her.

Til glede for flest mulig

– Vi har også fått donert en del tøy fra privatpersoner som henger på stativ her på Brårsenteret, klart til å få nye eiere inn i kaldere tider.

– Vi takker så mye for alle bidrag hittil og skal forvalte dette på en måte så flest mulig får gleden av det, lover Treffpunkt-gjengen.

Vil flere bidra, så er Treffpunktet stedet å henvende seg, åpent alle hverdager klokka 08.00 til 15.30.

Kort om Treffpunktet og matuleveringa her:

Matutdeling skjer på Treffpunktet annenhver tirsdag.

Brukerne av Treffpunktet har starta opp og driver dette frivillige tilbudet.

Treffpunktet er en del av kommunens helse- og mestringsvirksomhet – les mer om det i denne papiravisa – last ned gratis.

Treffpunktet kan besøkes i åpningstida hver hverdag mellom klokka 08.00 og 15.30.

Treffpunktet holder til i de gamle lokalene til gamle Re bibliotek på Brårsenteret rett vest for Revetal.

Torbjørn Brunstøl er frivillighetsleder på Treffpunktet, og han kan kontaktes på telefon 97 63 60 39.

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

