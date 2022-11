Har strødd rundt seg i femten år: – For en innsats!

Fredag ble nærmere seksti frivillige feira etter femten år med sandbøtte-prosjekt i Re.

Siste tirsdag i oktober var det oppmøte for å hente årets bøtter med strøsand til eldre over 67 år i Re, så gikk kjøreturen rundt om i hele bygda vår for å levere ut.

Da fikk de mange frivillige også invitasjonen til en stor feiring av det femten år lange prosjektet, en stor takkefest på Re helsehus fredag 11. november 2022.

Seksti frivillige ble feira

Så mange som oppimot seksti frivillige kom og fikk en stor takk for den viktige dugnadsinnsatsen.

Magnus Martin ønska velkommen og ga ordet videre til frivillighetskoordinator Eva Marie Wang-Norderud.

Hun understreker at dette er en vinn-vinn-vinn-greie, som gir bedre folkehelse og livskvalitet for den enkelte.

Stort frivillighetsprosjekt

Ordfører Anne Rygh Pedersen gjorde også stas på sandbøtte-gjengen: – Dette har forhindra mange beinbrudd og fallskader gjennom alle disse åra.

Hun retter en stor takk for innsatsen til pensjonist- og sanitetsforeningene rundt om i Re, Re Rotary, nå nedlagte Re Lions, og ikke minst RAK.

Hoftebrudd og lårhalsbrudd koster kommunen over 26 millioner kroner hvert år. I tillegg kommer sjukehusopphold og lidelse for den skadde og de pårørende.

Mat, heder og ære

– Derfor var det jammen på sin plass å feire denne frivilliggjengen i dag, som har delt ut strøsand til alle som er over 67 år i gamle Re kommune i femten år!, sier ordfører-Anne klart og tydelig – til stor applaus.

– Hvert eneste brudd de har forebygd har spart folk og kommunen for mange penger som har kommet godt med til andre gode formål, poengterer ordføreren.

De nesten 60 frivillige fikk servert varm lapskaus og bløtkake med kaffe til dessert.

