I dag er det Prosjekt Peru på Re VGS: Har solgt kanelsnurrer for 900 kroner

I dag er alle elevene på Re VGS ute og jobber for en god sak. Lokalavisa har snakka med noen av de arbeidsomme og kreative ungdommene.

Målet for hver og en elev er å tjene 450 kroner – eller mer, som går til et barnehjem i Peru. Som alltid blir det pizza i premie til den klassen som samler inn mest penger.

Re VGS har vært med på Prosjekt Peru i 17 år nå.

Et litt annerledes skolearbeid

Re VGS sjøl – altså skolen – har fått tak i fem flinke karer til å vedlikeholde og rydde rundt omkring på skoleområdet.

En av disse er Nikolai Walaas (16).

– Nei, det er jo bare at vi raker løv og sånt, for å hjelpe skolen til å støtte Peru, sier han. – Vi har holdt på siden rundt halv ni i dag morres, og vi skal holde på til vi blir ferdig. Men selvfølgelig får vi pauser og lunsj.

Han syntes at det er litt kaldt å stå ute i det gode høstværet og jobbe, men ikke alle av kameratene er enige: – Syntes du det er kaldt? Jeg er varm as, kommer det fra siden.

Gutta har også jobba på biblioteket, med å rydde og sortere.

Hjemmearbeid

Aurora Myrstad Olsen (15) er en av de som har skaffa seg jobb hjemme, det er husarbeid, vasking og rydding. Hun skal også passe på en nylig operert pus, reparere en bukse og pakke inn grillen for vinteren.

– Mamma er min arbeidsgiver i dag, hun har gitt meg oppgaver baser på det som trengs å gjøres. Noe pleier jeg å gjøre, og noe er litt nytt som jeg ikke tenker over at må gjøres.

– Dette skaper en god ansvarsfølelse for min del, når jeg kan hjelpe mamma. Og ikke minst gi de pengene jeg tjener til de som trenger det i Peru.

Kakesalg på døra

Ola Fraas Martinsen (16) og Maja Roberg Torbergsen (16) er ute og selger kanelsnurrer, da ReAvisa snakker med dem har de solgt for 900 kroner.

– Maja og jeg har gått fra hus til hus og solgt kanelsnurrer, vi tar tjue kroner per stykk. Det har faktisk gått overraskende bra, for vi har klart å selge alle bollene på under to timer, sier Ola.

– I dag har ikke været vært på topp med både vind og regn, men med godt humør gikk det bra! Vi digger å jobbe for en god sak som denne, for vi syntes at alle barn skal ha rett til å gå på skole og ha de samme mulighetene som vi i Norge har.

Mathea Hvål Eriksen (16) og Michelle Kristiansen (16) jobber på Cirkle K på Grelland – de hjelper til med å vaske og rydde søppel på på uteområdene og reingjøring inne.

Mathea har jobba her litt i sommer, mens Michelle er helt ny her. – Det er en fin jobb der vi får gjort mye forskjellig.

Dette er bare noen av alle Re VGS-elevene som jobber for Prosjekt Peru i dag.

Kort om Prosjekt Peru:

Elever ved Re VGS og tre andre skoler jobber hver høst en dag til inntekt for Prosjekt Peru.

Prosjektet har et barnehjem og en barneskole i Monsefú, utenfor Chiclayo, nord i Peru.

Pengene går til drift av barnehjemmet, lønn til de ansatte, mat, leker, klær og samt annet utstyr. I tillegg går pengene til lege, tannlege og psykologtimer for barna.

Prosjektet jobber med barns rettigheter gjennom blant annet utdanning, helse, ernæring, rent vann og omsorg.

Jobben som elevene ved de videregående skolene gjør kan være alt fra å male, jobbe i butikker, gjøre ærend, og så videre. Lønna er minst 450 kroner til aksjonen.

Årets aksjonsdag er i dag tirsdag 15. november 2022.

