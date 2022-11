Anleggsarbeid langs skoleveien: – Dette er viktig

I forbindelse med graving på skoleveien dukka det opp en ide: – Hva om vi kurser barna, der vi lærer dem å ferdes med forsiktighet?

Sånn ble en HMS-dag til på Røråstoppen skole, det skjedde tidligere denne november-måneden – der elever fra alle trinn var innom den midlertidige anleggsplassen på parkeringsplassen.

– Grunnen til at vi gjør dette er for å informere og gi opplæring til barn om hvordan man skal ferdes rundt anleggsmaskiner og anleggsområder, forteller Ola Bror Tho på vegne av Tønsberg kommune.

Skolen: – Supert tiltak!

– Det var i utgangspunktet kommunalteknikk ved prosjektavdelingen det starta med, så ble vi enige med entreprenør, skole og FAU, forteller Ola som er prosjektleder for VVA Kommunalteknikk i Tønsberg kommune.

– Her får barna sett og prøvd hvordan blindsoner fungerer. Gevinsten av dette er at de som går forbi anleggene får et forhold til maskiner og arbeidsfolka på anleggsplassen.

Skolen var veldig fornøyd med dette, og mener det var et supert tiltak. Det ser vi av evalueringa etter HMS-dagen på Røråstoppen skole.

Skifter ut vann og avløp

Samme runde som på Røråstoppen skole blir på Ramnes skole i dag, tirsdag 15. november. Mange Røråstoppen-elever møter på anleggsvirksomhet på skole veien sin på grunn av utskifting av vann- og avløpsnettet i Valleåsen.

Og mange Ramnes-elever møter på anleggsvirksomhet på Brår, der vann- og avløp skal byttes ut til Ramskiveien og Simon Svanes vei.

Entreprenøren som står for graving, og som også stiller opp på HMS-dager på skolene, er Arne Olav Lund AS.

Møter på maskiner

– Maskiner møter man på nå og da, men kanskje mer enn normalt ved disse skolene akkurat nå om dagen. Og HMS er hovedfokuset vårt, forteller Ola til ReAvisa.

– Vi viser barna rundt maskinene, lar de sitte inni maskinene for å se sjøl på blindsoner, der pinner og spray illustrerer hva man kan se og ikke se fra førerhuset.

– Dette er viktig.

