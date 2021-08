Etterlengta bursdagsgave til en populær 40-årsjubilant

I dag, for akkurat 40 år siden, åpna Re VGS dørene for sine aller første elever. Og først nå møter elevene like fin asfalt igjen. I mellomtida har det vært reine off-road-løypa.

Busstoppet i Bergsåsen, der skoleelever og folk i bygda skal av og på, er ett av de aller største i fylket målt i trafikk.

Og det har vært høyt oppe i klagestatestikken i årevis.

Alle kjører overalt, i alle retninger

Re-daktøren har klart å rote seg inn på parkeringsplassen rundt skolestart- og skoleslutt-tider: Kaoset, veistandarden og mangelen på trafikkregler står ikke tilbake for rushtrafikken i Kampala.

Det har ved noen anledninger blitt malt opp noen streker til parkeringsplasser, ett par piler for kjøreretninger, og det er blitt gjort noen forsøk på å organisere busstopp her og der.

Til liten eller ingen nytte. Alle parkerer, slipper av eller på folk, og kjører stort sett overalt, i alle retninger.

Flaks?

I praksis har det vært en stor haug med biler, busser, ATV-er, mopeder og motorsykler i alle retninger, med ungdommer løpende i sikk-sakk mellom kjøretøy av alle slag.

Legg til noen stakkars syklister og elektriske sparkesykler med mer fraspark enn en gjennomsnittlig ungdomsbil, så skjønner du tegninga.

At det ikke har skjedd alvorlige ulykker her, må mest av alt skyldes flaks.

Et skikkelig røsk

Så kan vi plusse på et underlag som minner mer om off-road-løype enn asfalt. Her er det blitt lappa på her og der i flere tiår.

Ikke siden da Re VGS ble åpna i 1981 er det blitt tatt et sånt røsk som nå, ifølge lokalkjente.

Nå blir det ny asfalt merka opp med busstopp, parkeringsplasser og kjørefiler.

Da er det lov å håpe på ei tryggere trafikal framtid.

Gratulerer med dagen, Re VGS – og gratulerer med ny asfalt!

Les mer om Re VGS i ReAvisa-arkivet.