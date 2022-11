Rykker ut til brann i næringsbygg i Re

Alle nødetater er på vei, etter at det først gikk en automatisk brannalarm – for så å bli meldt om synlig røyk.

Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) melder at de rykker ut til Re onsdag 16. november klokka 20.48:

– Melding om brann ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, skriver brannvesenet på Twitter.

Sender inn røykdykkere

Politiet melder like etter at alle nødetater er på vei, etter melding om brann i et næringsbygg, til Revetal. Det stemmer ikke helt, utrykningen går til Linnestad og Ravneveien:

– Ansatte har gjort slokkeinnsats, våre røykdykkere tar nå over slokkinga. Det brenner i en liten silo med granulat, aluminium og plast.

Det forteller brannmester Steinar Holm ved ankomst på industriområdet.

God kontroll

– Det er kun litt røykutvikling fra siloen ved et transportbånd. Ingen åpne flammer, sier vakthavende brannsjef Andrew Wright på stedet.

– Vi rigger opp liften inne i hallen for å få bedre oversikt av hvordan det ser ut oppe i siloen med aluminium, litt kobber og plast.

– Brannvesenet jobber med å kartlegge omfanget, melder Politiet i Sør-Øst klokka 21.37.

God innsats

– Vi har gjort produksjonsmaskinene strømløse, og vi har vann på brannen. Den er så og si slokt. Kun litt damping nå, nesten ikke røyk.

– Før vi kom har de fire – fem ansatte gjort god innsats, demontert og slokka, sier brannmester Steinar Holm klokka 21.50.

Det tyder på at det er god kontroll på brannen, en times tid etter første melding.