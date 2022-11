Re VGS-elever er klare for å jobbe for en god sak

Tirsdag til uka jobber for alle Re VGS-elevene en dag til inntekt for Prosjekt Peru. De tjener 450 kroner eller mer hver, som går til et barnehjem og en skole i den fattigste delen av byen Chiclayo i Peru.

Elevene skal sjøl finne seg sine egne jobber. Om det er å arbeide hjemme, på en nå værende jobb eller en helt ny arbeidsplass. Greia er egentlig at elevene skal få litt arbeidserfaring, og i tillegg jobbe for en god sak.

– Hovedsaken er at du bruker en arbeidsdag, for å gi av seg sjøl, sier Prosjekt Peru-ansvarlig Stine Andresen til ReAvisa. Aksjonsdagen er tirsdag 15. november 2022.

Mange forskjellige jobber

Skolen tilbyr også fem arbeidsplasser til de som vil jobbe på skolen. Her får de arbeidsoppgaver som vedlikehold og opprydning, for eksempel på biblioteket.

Re VGS deltar ikke i Operasjon Dagsverk, men har denne egne aksjonen sammen med tre andre skoler i Vestfold og en på Voss.

For prosjektlederen og resten av skolen er det viktig å følge opp dette prosjektet, det er en 17 år lang tradisjon nå.

Alle pengene skolen får inn blir sendt til barnehjemmet i Peru, som skolen har tett kontakt med.

Pengene går til alt mulig rart

Den tette kontakten blir satt pris på, av begge parter. På barnehjemmet bor det 18 barn, og på skolen går det hele 200 elever. Alle kan være trygge på at alle pengene som blir jobba inn går til det det skal gå til.

– Pengene skolen samler inn går til alt mulig egentlig, forteller Stine. – Alt fra vaktmester, psykologhjelp, mat, utdanning og all annen drift som trengs.

– Både til skole og til fritid, siden flere av dem bor jo på barnehjemmet.

Mange happenings med Prosjekt Peru

Prosjekt Peru er stort på Re VGS, og jobbdagen er hovedinnsatsen for de aller fleste elevene. Men i tillegg har skolen blant annet panteinnsamling, kakesalg og andre happenings som setter fokus på Prosjekt Peru.

Planlegging av jobbedagen og kontakten på tvers av landegrensene er også en greie som går gjennom resten av skoleåret, spesielt for Prosjekt Peru-styret.

I år som før blir det premie på den klassen som samler inn mest penger, for å gjøre det ekstra spennende. Og premien er som før pizza på hele klassen.

I aksjonens siste normalår før korona ble det jobba inn hele 250.000 kroner av Re VGS-elevene, og totalt 1,2 millioner kroner på alle Vestfold-skolene.

Kort om Prosjekt Peru: