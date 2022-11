I dag åpna sushi’n på Revetal: – Nam, nam – delicious!

Lenge etterlengta, etter at lokalavisa skreiv om planene første gang for så lenge siden som for godt over ett år siden. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, heter det.

I dag åpna SushiTake på Re-torvet. Hjørnet ble allerede i september i fjor pryda med en plakat: «Her kommer det sushi på nyåret».

Det ble heller på tampen av det nye året, men nå som endelig sushi’n på Revetal åpna så strømmer folk til for å få en helt rå smak.

Et etterlengta tilbud

Det er Shang som er sjef i firma som driver sushi’n, og han er enig det var på tide med sushi på Revetal. Da ReAvisa meldte om nyheten – i god tid, vel og merke – ble det en godt lest sak.

SushiTake har tolv avdelinger i landet, og det kommer bare flere og flere til. De fleste avdelingene ligger i Oslo og her i Vestfold-området. Her er etterspørselen stor, forteller Shang.

På Revetal er det Jessica som er avdelingsleder.

Veldig mange innom

At en SushiTake-restaurant åpner ved en Meny-butikk, som her i Re, er en velutprøvd greie – og Shang har gleda seg veldig til planene på Re-torvet skulle bli realisert.

– Men det tok litt lenger tid enn vi først trodde. Heldigvis er vi oppe og går nå. Det er mange innom i dag, sier han fornøyd på åpningsdagen der alt går på skinner.

To av de mange som har vært innom i dag er Christie og Achaius Estalius.

Moro med nye og spennende ting

Achaius har aldri spist sushi før, og Christie som er på Re-besøk ville at de skulle spise det sammen før hun skal hjem til California i morgen.

Han synes sushi er veldig godt, det synes Christie òg. Achaius har ikke tenkt så mye på at det har mangla en sushi på Revetal, men han synes det er bra at det kommer nye og spennende ting hit.

Det forteller flere som tester ut Revetals ferskeste tilbud på matfronten på åpningsdagen.

«Hemmelig» oppskrift

En av mange «hemmeligheter» bak SushiTake-suksessen er at de bruker bare fersk og hel laks, i stedet for fileer, røper sushi-kokkene som er i full sving.

– Sjøl om dette er både dyrere og tar litt lengre tid, prioriterer vi hvor god smaken blir, sier Shang. I tillegg til at de lager sushi på bestilling, er det også ferdigproduserte brett med sushi i hylla som kan handles på farta.

Du finner SushiTake der Posten var tidligere på Re-torvet.