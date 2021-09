Sjekk hva som kommer her: – Dette blir helt rått!

Helt rått – bokstavelig talt. For straks kommer det en sushi-restaurant på Re-torvet.

– Vi har jobba litt med detta, skjønner du. Men alt tar litt tid om dagen, vi må ha alt på plass av utstyr og sånt, så det blir først oppstart på nyåret.

Det forteller sentrumsutvikler og kjøpmann i fjerde generasjon på Revetal, Martin Gran, til ReAvisa.

Nytt konsept

Meny-butikken på Re-torvet blir en av de første butikkene som får dette konseptet på plass, men med en litt lokal vri som vanlig. Rundt fem Meny-butikker prøver allerede ut sushi-i-butikk-konseptet.

– Her gjør vi det litt på vår egen måte, ja: Det gamle post-hjørnet blir sushi-kjøkken, der et japansk firma står for all sushi-kokkelering. Der kan de produsere på bestilling både over disk og på telefon.

– Så kan du hente der, eller handle fra hyllene hos oss på Meny. Betalinga skjer så i Cafe Re-torvet tvers ovafor, eller i kassa på Meny.

Alt-mulig-i-butikk

Martin har lenge drømt om sushi på senteret, det er mange som ønsker seg dette hit. Og nå åpna muligheten seg:

– Da posten ble halvert, så ble det mindre behov for plass og litt mindre å gjøre for de ansatte. Så da ble det en omstrukturering, der også den gamle Mix-kiosken ble tatt i bruk til noe nytt, forteller Martin og ramser opp:

– Sport og spill med tipping og rikstoto, pakkeutlevering Postnord, bank i butikk, salg av Re-torvets gavekoet, cafe – og etter hvert sushi.

Den gamle Mix-kiosken er blitt til Cafe Re-torvet, som skal stå for «alt-mulig-i-butikk».