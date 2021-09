Spør ReAvisa-leserne om råd – har du et godt forslag?

Re Røde Kors gjør mye bra i bygda vår – og nå skal de gjøre enda mer: – Vi vil gjerne dele ut en gratis hjertestarter, og vi vil gjerne at ReAvisa-leserne kommer med forslag til hvor den kan komme best til nytte.

I dagens papiravis kan du lese om Re Røde Kors, som delte ut sin første hjertestarter – helt gratis – til Revetal bibliotek for to år siden.

Nå vil leder Birger D. Aune og resten av Re Røde Kors dele ut enda en, og enda en neste år. Med hjelp fra ReAvisa-leserne.

En livsviktig gave

– Det står jo om liv og død hvis vi får bruk for denne, forklarer Birger i prat med lokalavisa ved hjertestarteren som henger rett innafor inngangen til Revetal bibliotek.

– Tenk at her har vi noe så livsviktig, som vi håper at vi aldri får bruk for.

Forslag sendes på epost til hjertestarter@rerk.no.

Følgende kriterier er satt av Re Røde Kors:

Hjertestarteren skal være tilgjengelig for flest mulig.

Hjertestarteren skal være tilgjengelig mest mulig av døgnet.

Området er mangelfullt dekka med hjertestartere fra før av.

Det må være én dedikert ansvarlig for drift av hjertestarteren.

Den tildelte skal kunne opprettholde drift av hjertestarteren.

Styret i Re Røde Kors tar i mot forslag, vurderer de, og til slutt beslutter hvem som skal tildeles hjerte starter.

Kilde:

Re Røde Kors.

