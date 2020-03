Nesten 80.000 pantekroner til Re Røde Kors i fjor!

Ditt tomgods kommer fellesskapet til gode; i fjor ble det satt en ny rekord i inntekter til Røde Kors fra Pantelotteriet.

Totalt på landsbasis får Røde Kors hele 62 millioner kroner fra Pantelotteriet i 2019. Halvparten av disse midlene går til de lokale Røde Kors-lagene.

Røde Kors i Vestfold får over to millioner kroner, og det er en økning på 33 prosent fra året før. Re Røde Kors får 79.681​ kroner til sine viktige prosjekt i lokalsamfunnet vårt.

God støtte til gode prosjekter

– Dette er utrolige viktige midler for oss, som gjør at vi kan drive enda mer humanitært arbeid. Jeg vil gjerne si tusen takk til alle som støtter oss med panten sin, sier Knut Kaspersen, leder i Vestfold Røde Kors.

I Re Røde Kors har vi aktiviteter som besøkstjeneste, internasjonal møteplass, beredskapsvakt og flykningeguide – alt basert på frivillighet.

Pantelotteriet gir gevinster opp til en million kroner. I 2019 ble toppgevinsten delt ut 11 ganger, og siden starten i 2008 har 81 personer blitt pantemillionærer – fire av disse i Vestfold.

1.190.106 bokser og flasker

Totalt ble det panta 52,7 millioner bokser og flasker i Vestfold i 2019. I Re er det Meny Revetal som er på toppen – og tredje størst i hele Vestfold. Opp i mot 1,2 millioner bokser og flasker ble panta her.

– Jeg vil gjerne takke alle de butikkene som legger godt til rette for panting, slik som Meny Revetal gjør. Det er viktig at kunder får en god panteopplevelse, slik at panteandelen kan fortsette å stige, sier Randi Haavik Varberg, direktør for informasjon og marked i Infinitum.

Norge har innbyggere med gode pantevaner og et av verdens mest effektive pantesystem. I fjor gikk 19.000 tonn plast og 9.000 tonn aluminium til resirkulering.

Plastflasker og bokser er en viktig ressurs

– Vi nordmenn er blant de beste i verden til å pante. Gjennom panting sørger vi for at flasker og bokser resirkuleres og blir til nye produkter i stedet for å bli kasta eller havne i naturen.

– Plastflasker og bokser er en viktig ressurs og kan brukes som råstoff i ny drikkeemballasje om igjen mange ganger, sier Randi Haavik Varberg i Infinitum.

Les mer om Re Røde Kors i ReAvisa-arkivet.