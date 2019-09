Nattauksjonene ga 15.237 kroner til Re Røde Kors

Mye folk, gode tilbud, god stemning, og ikke minst over 15.000 kroner til inntekt for Re Røde Kors i to runder med auksjoner. Nattåpent er en fast høstradisjon på Re-torvet, som folk setter stor pris på.

Masse biler på så å si fulle parkeringsplasser fra morgen til kveld torsdag 26. september, med nattåpent på Re-torvet.

Det ble servert gratis nattmat, det var et stort ballongslipp for barn – med premier i noen av ballongene, og showet sto buktaler Jan-Robert Henriksen for.

– Disse pengene kommer godt med

Det var timessalg i de forskjellige butikkene – nesten tredve i tallet på Re-torvet – og det var auksjon. I to runder, en klokka 18.00 og en klokka 23.00:

Her ble ting og tang gitt av butikkene på senteret satt under hammeren, i tillegg til gavekort på Re-torvet. Inntektene gikk uavkortet til Re Røde Kors.

Kroner 15.237 ble resultatet, forteller senterleder Tom Bøyesen, som hadde med seg Ole-Kristian Lima som med-auksjonarius. De to Hoys-erne fikk solgt unna i en fei, og det ble et pent resultat.

– Det er kjempefint. Disse pengene kommer godt med, sier Re Røde Kors-leder Geir Varholm.

Feirer ti innholdsrike og behjelpelige år

– Jeg har ikke snakka med Re-torvet om de har noen ønsker om hva pengene skal brukes til, men vi bruker det uansett til en av de lokale aktivitetene her i Re.

Og det er mye som skjer i Re Røde Kors, blant annet Internasjonal møteplass, besøksvenner, flyktningguider, julegaveinnsamling, med mer.

Tidligere i høst fylte Re-avdelingen ti innholdsrike og behjelpelige år med feiring og grilling på Langevann.

– Vi vil takke alle som var med på auksjonene, og en stor takk til Re-torvet!

Nok en vellykka nattåpen torsdag

Martin Gran, fjerde generasjon kjøpmann på Revetal, forteller at Nattåpent er en høsttradisjon som er kommet for å bli.

Oppmøtet viser tydelig at dette er noe folk setter stor pris på.

– Ja, det var mye folk, og vi kan konkludere med nok en vellykka nattåpen torsdag. Ekstra moro er det at auksjonen ga godt med kroner i kassa til Re Røde Kors.

Les mer om lokalt næringsliv i Re.