Stinn brakke når det games på biblioteket

Mange barn og ungdommer møter opp når ungdomskordinator i Re Randi Vermelid legger opp til gaming på Revetal bibliotek.

I samarbeid med biblioteket og med hjelp fra elever på 8. trinn fra Revetal ungdomsskole arrangeres gamingkvelder på Revetal bibliotek.

– Jeg må jo alliere meg med de som kan det, sier Randi Vermelid, ungdomskoordinator i Re.

Blir kjent på tvers av Re-skolene

ReAvisa var med på den andre samlinga, siste tirsdag i februar. Her møtes ungdommer fra 5. – 10. trinn for å game sammen.

Filippa Ormann (13), Martin Wolden (13) og Niklas Mathisen (13) er hekta på gaming, og har hvert sitt spill de styrer denne dagen.

De gamer nesten hver dag, og synes det er ekstra gøy når man kan møtes å spille sammen med andre i det nye, store og flotte biblioteket.

Her har de blitt kjent med flere fra forskjellige skoler og fått nye venner. Spillene de spiller er Beatsaver med VR-briller, Mariokart og Superbross.

Superpopulært!

Det myldrer av barn i ungdomsavdelingen på biblioteket. Det er tydelig at dette tilbudet er superpopulært.

Randi Vermelid forteller at hun og ungdommene har jobba sammen for å skape et tilbud som skulle treffe målgruppa.

Og der har ungdomskoordinator og ungdommene treffi blink.

– Det er en enorm interesse for dette, og det er fullt og vel så det hver gaming-kveld, forteller Randi til ReAvisa.

