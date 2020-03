Last ned ReAvisa på papir mars 2020

En ny utgave av ReAvisa ligger i postkassa, der folk møtes, og til gratis nedlasting her på nettavisa torsdag 5. mars 2020. Her avslører vi ikke bare ett, men to gode formål i Re som er trekki ut som mottakere av Meny Revetals bursdagspenger!

Her finner du ReAvisa-arkivet, der du kan laste ned tidligere aviser.

Meny-butikken feirer 110 år, og 110.000 kroner skal deles ut til gode formål i Re – les mer om det i februar-avisa.

På ReAvisas Facebook-side legges det ut en video av trekkinga av hver og en vinner, og trekkinga står gammel-ordfører Thorvald Hillestad for, sammen med senterleder på Re-torvet Tom Bøyesen og kjøpmann Martin Gran.

Første vinnere presenteres i mars-avisa.

Se fotogalleri det vises til i papiravisa:

Se video det vises til i papiravisa:

Den neste ReAvisa har frist 26. mars, og utgivelse er torsdag 2. april. Nettavisa oppdateres javnt og trutt.

Tips oss om gode, lokale saker: Tips@ReAvisa.no. Annonsere i ReAvisa? Ta kontakt på Annonse@ReAvisa.no.

Sjekk også ReAvisa-arkivet.