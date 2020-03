Ti år siden tidenes første skiskytterstevne i Re – se ReAvisa-bildene fra den gang!

Denne snøvinteren ække mye å skryte av – så hva passer vel bedre enn å mimre tilbake til en skikkelig vinter, der for mye snø holdt på å spolere for det aller første skiskytterrennet i Re?

“Dugnad hele natta redda rennet“, skreiv ReAvisa for ti år siden: Det ble renn i 14 kuldegrader og strålende sol fra klar himmel.

– Hvem skulle trodd det. Det så veldig dårlig ut i går, innrømmer rennleder Olav Hana i IL Ivrig, ifølge den ti år gamle ReAvisa-saken.

Utsatte starten en time – og fikk perfekte forhold

Lørdag var det tett snøfall og kraftig vind. Helt umulig forhold både for skiskyting og vanskelige forhold for å preparere løypa.

– Været roa seg litt ved to-tidanatt til søndag. Løypemaskinen gikk i ett fram til klokka fem på morgenkvisten. Vi klarte oss med å utsette starten bare en liten time.

59 deltakere fullførte kretsmesterskapet for Vestfold og Telemark, derav 12 Ivrig-løpere på hjemmebane.

Disse Ivrig-løperne deltok i det første skiskytterrennet på Bibo:

2. plass Carlsen, Henriette Kvinner 18 år Normal 1:08:52 (1-3-0-3) +02:20

1. plass Gjelsås, Even Gutter 16 år Normal 30:56 (1-3) +02:00

1. plass Hana, Mari Zimmermann Kvinner 18 år Normal 1:04:12 (0-5-0-1) +06:00

2. plass Hana, Sondre Zimmermann Menn 20-21 år Normal 1:20:10 (1-2-0-2) +02:40

1. plass Hana, Vilde Zimmermann Jenter 14 år Normal 22:47 (2-4) +03:00

8. plass Klophmann, Jørgen Gutter 12 år Normal 19:54 (2-3) +03:12

4. plass Liset, Kristoffer Gutter 12 år Normal 17:44 (4-3) +00:02

6. plass Moe, Haakon Foyn Gutter 12 år Normal 18:29 (2-4) +01:17

9. plass Sletten, Edvard Gutter 12 år Normal 20:43 (5-4) +02:01

3. plass Unneberg, Markus M. Gutter 12 år Normal 16:19 (1-3) +00:07

Sletten, Olav NyBeg G11, under Norma 16:51 (0-0)

Suhrke, Tobias Tafjord NyBeg G11, over Normal 15:37 (0-0)

Les mer om skiskyting i ReAvisa-arkivet.